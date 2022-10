Weglekkende geldstroom valideert een broos beursbeeld

quote: shortie schreef op 11 oktober 2022 09:42: Daling die ze daar inmiddels gehad hebben moet hier nog plaats gaan vinden.

Denk dat zelf niet. De wereld is op zoek naar dollarbeleggingen, dus wordt er geld uit de periferie weggehaald en in de beurzen van de VS geplempt.Vandaar mijn 'premium' theorie voor de VS beurzen en in mindere mate de Europese.