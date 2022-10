Lagere opening voorzien, er is beweging en Arcadis en Elon Musk stelen show

Draai, of pakken we de neergaande trend weer op? De AEX indicatie is -0,5% na de rally gisteren.

De markt zoekt naar een antwoord op de vraag in hoeverre het inflatie-renteverhaal van het afgelopen jaar nog valide is, of dat er wat dat betreft rustiger tijden aankomen. Dat is vooral omdat de wereldeconomie in (een deflatoire) recessie lijkt te gaan.

De Europese en Amerikaanse futures staan allemaal rond -0,5% lager, nadat de S&P 500 gisteren +3,1% steeg

In Azië zijn zeer wisselende scores, maar alles plust: Taiwan +1,7%, Japan en Korea +0,5%, de Hang Seng doet +6,0% na een paar daagjes dicht en China is dicht

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot maar -3,4% op 29,1?! Hm, misschien is dit veeg teken dat de rally gisteren een tussendoortje is

Pariteit in zicht?! De dollar stijgt 0,2% naar 0,997, nadat er al 0,999 op het bord stond

Goud doet -0,4%, olie ligt vlak en crypto daalt een paar tienden

De oh zo belangrijke, maar nog veel volatielere rentes. Het is nu nog redelijk rustig na die ware rente-implosie van de afgelopen dagen. Australië verhoogde gisteren verrassend de rente niet met twee maar één kwartje, maar de buren volgen niet. Nieuw-Zeeland gooit er twee kwartjes bovenop naar 3,50%.



De Hang Seng Tech Index gaat het hardst van alles en iedereen na een paar dagen dicht - China is de hele week gesloten - en Tencent staat +5,8%. Eens zien wat dit bij Prosus oplevert.



Kijk aan, Arcadis trekt zich van de hele Wall of Worry anno 2022 niets aan en doet haar eigen ding. Overname geheel in schulden, de vorige was nog in cash, dat is opvallend met de zo snel gestegen rentes.

A next great big thing? Hij blijft verbazen. Wie? Hij dus. En laat uw fantasie maar spreken. The everything app, wat zou dat kunnen zijn?

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022

Want wat een verrassing? Of Musk en zijn juristen schatten in dat de rechter in zijn nadeel zou beslissen en dan maar vooruit verdedigen? Zeg het maar. Never a dull moment met Musk.

WATCH: Billionaire Elon Musk said he will go ahead with his original offer to buy Twitter for $44 billion, signaling an end to a legal battle that could have forced Musk to pay up https://t.co/uhLpwgiy0f pic.twitter.com/ywIMScfQF9 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 5, 2022

Twitter sloot gisteren +22,2% op $52,02, terwijl het bod $54,20 is. De markt houdt zo ogenschijnlijk een bescheiden slag om de arm.



Voornaamste agendapunt vandaag zijn na de inkoopmanagersindices (PMI) industrie over september van maandag nu die van de dienstensector aan de beurt. U weet op wie u moet letten, vooral Duitsland en VS.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:20 Lazard Frères Gestion vergroot belang in Brill

08:16 Duitse export in augustus omhoog

08:04 Licht lagere opening Damrak voorzien

07:47 Studieresultaten Onward bevestigen haalbaarheid thuisbehandeling dwarslaesie

07:33 Nieuw-Zeeland verhoogt rente

07:23 BAM rondt aandeleninkoop af

07:18 Arcadis neemt DPS over

07:05 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:56 Japanse dienstensector groeit weer

06:52 Beursagenda: macro-economisch

06:51 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:50 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

04 okt Beursupdate: AEX op Wall Street

04 okt Wall Street eindigt fors hoger

04 okt Grubhub in zee met Gopuff

04 okt Olieprijs fors hoger in aanloop productieverlaging OPEC

04 okt Musk zet overname Twitter toch door

04 okt Flinke winst Wall Street

04 okt Europese beurzen sluiten hoger

04 okt DGB slijt fors meer CO2-credits

04 okt Bloomberg: Musk zet overname Twitter toch door

De AFM meldt deze shorts:

De naam Basic-Fit zit er zowat iedere dag tussen en zie:

De agenda:

09:00 Universal Music Group - Ex-dividend



00:00 Chinese beurzen gesloten (Chi)

08:00 Handelsbalans - Augustus (Dld)

08:45 Industriële productie - Augustus (Fra)

14:15 Banenrapport ADP - September (VS)

14:30 Handelsbalans - Augustus (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

00:00 Maandbijeenkomst OPEC+

En dan nog even dit

Hoera:

Stocks surged Tuesday as Wall Street built on a sharp rally seen in the previous session and bond yields continued to fall.



The Dow popped 2.80%.

The S&P 500 rose 3.06%.

The Nasdaq surged 3.34%. https://t.co/Un2KYm2Xq6 pic.twitter.com/jdlZsALG7N — CNBC (@CNBC) October 4, 2022

Bloomberg's conclusie:

Global bonds and stocks are rallying on hopes that the latest signs of weakness in the US economy will push the Fed to rethink its aggressive monetary policy tightening https://t.co/KMlI4IxpOp — Bloomberg Markets (@markets) October 5, 2022

Voor de fans:

Read the letter Elon Musk's lawyer sent proposing to complete the Twitter deal. https://t.co/nuQ7Zm4ucz — CNBC (@CNBC) October 4, 2022

Die ouwe slimmerik weer :-)

Icahn had Twitter stake worth over $500 mln before Musk's about-face - WSJ https://t.co/NGDdenWrqg pic.twitter.com/8EBi6Ea1R8 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 5, 2022

Geopolitiek:

North Korean missile launch raises alarm in Washington https://t.co/leZmG19oKD — CNBC (@CNBC) October 4, 2022

Kleine winstbijstelling, maar toch +0,1% nabeurs:

Exxon signals strong Q3 earnings, but shy of record https://t.co/FOvfZiSwgx — CNBC (@CNBC) October 4, 2022

Niet zo complex, moeilijk en duur als een chipfabriek:

Micron plans to invest up to $100 billion in a semiconductor factory in upstate New York. The project, which Micron claims will be the world's largest semiconductor fabrication facility, is expected to create nearly 50,000 jobs in the state. Read more: https://t.co/djJcWjEI72 $MU pic.twitter.com/oD9sz1ixCB — Reuters Business (@ReutersBiz) October 5, 2022

Onze chippers hebben ook een dollarwindje?

South Korean chipmakers have turned optimistic on profitability for the first time in more than a year as a rapidly weakening won offers a potential boost from overseas earnings https://t.co/tLULNHJA5n — Bloomberg Markets (@markets) October 5, 2022

Zou het?

Demand for Tesla cars could be cooling off. The electric-car maker made 22,000 more EVs than it delivered to customers in the third quarter. The company blamed logistics issues for the inventory buildup. Read more here: https://t.co/mAGsXkGz0S pic.twitter.com/jriKJQfrrF — Reuters Business (@ReutersBiz) October 5, 2022

Sign of the times:

Amazon has paused hiring for corporate positions in its retail business, the latest sign that the world’s largest e-commerce company is adjusting its workforce to slowing online sales https://t.co/uZBOpRFRHE — Bloomberg Markets (@markets) October 5, 2022

Tja:

France's nuclear energy strategy — once its pride and joy — faces big problems this winter https://t.co/7QfAt4OqGW — CNBC (@CNBC) October 5, 2022

Zo:

WATCH: Nestle pledged to spend more than $1 billion by 2030 on efforts to source coffee sustainably. The company is also aiming for 20% of its beans to be grown using 'regenerative' agricultural practices by 2025 https://t.co/5mfw7GbgtA pic.twitter.com/73LeLpYwmn — Reuters Business (@ReutersBiz) October 5, 2022

Veel plezier en succes vandaag.