De Wall of Worry grijnst u tegemoet voorbeurs na weer een Day After

Maandag beginnen we aan Q4 2022, de AEX staat deze maand op -6,9%, dit jaar op -20,6% en de indicatie is nu vlak op en rond de laagste slotstand van het jaar.

Voor we naar het marktoverzicht gaan eerst dit. Hoe zeg je Houston we have a problem in het Nederlands? De afzetprijzen voor de industrie stijgen zelfs met 24,6% in september.

In september 2022 was de Nederlandse #inflatie volgens de #HICP, de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex 17,1%. Dit is een 1e raming, de reguliere cijfers, inclusief de Nederlandse consumentenprijsindex (#CPI), verschijnen 6 oktober. Zie: https://t.co/9iORZyNUew pic.twitter.com/Zt1aK3l0ac — CBS (@statistiekcbs) September 30, 2022

Hoe staat de boel er verdwaasd bij na weer een woeste sell-off op Wall Street. Nabeurs waren er nog slechte cijfers van Nike (-9,4%!) dat met de voorraad worstelt en Micron (+0,1%) dat investeringen terugtrekt.

Alle futures openen rond nul

In Azië valt de schade reuze mee, alleen de Nikkei 225 staat -2,3%. De rest doet het met een nul voor de komma en de Koreaanse Kospi plust zelfs 0,1%

De volatiliteit (CBOE VIX-index) steeg maar +5,5% naar 31,8?!

Lichtpuntje! De dollar is wel verzwakt en EUR/USD doet nu +0,1% op 0,9823

Goud staat +0,4%, olie staat ook rond nul en dat doet zelfs crypto

De rentes houden ook even halt na die ware Blitzkrieg van deze week tot de ingreep van de Bank of England. Britse rente stijgt wel weer, maar VK is gewoon af met die comedy capers van de regering.



Dit. De volatiliteit. Terwijl alles ineen zijgt wil er maar geen paniek uitbreken. Misschien heeft dit, net als de huizenprijzen die amper afkomen, wel met die krappe arbeidsmarkt te maken. Niemand hoeft nog gedwongen te verkopen, om het bruut samen te vatten. Dit is de CBOE VIX-index, standje 31,8 maar.



Terwijl er gisteren toch echt lagere bodems in de S&P 500 stonden. Dit ziet er niet goed uit, maar uiteindelijk valt het tot dusverre ook wel weer een beetje mee met dit jaar al die jobstijdingen in economie, financiële wereld en geopolitiek?



Onderliggend is er echter meer drama. Moet u de rechterrijtjes in de Nasdaq 100 zien, alle grote namen. Terwijl ze toch echt veel geld verdienen. Alleen Microsoft staat er niet bij.



Dat groeiaandelen met louter verhaal en niet te veel omzet en winst de bietenbrug op zijn, is logisch als de beurs begint te beren. Dat ook de dikkeknakenverdieners enorme koersverliezen oplopen duidt erop dat veel aandelen nog altijd te duur zijn, gelet op de rente. Zie bij ons bijvoorbeeld ASML, Adyen en IMCD.

Dit is weer de AEX (oranje) versus onze rente, onze aandelen zijn vooralsnog kansloos met dat paarse geweld. En de rente is weer kansloos met die inflatie. En zo is het nu hopeloos op de beurs. Houd u aan uw strategie, want hoewel het ook dit keer weer anders is, is het uiteindelijk niet anders. En dat is zo duur, weet u nog? Succes.

De agenda is enorm:

00:00 Ctac - Beleggersdag

00:00 Hunter Douglas - Jaarvergadering

00:00 Philips - Bava over nieuwe CEO

07:00 Vivoryon - Halfjaarcijfers



00:00 Internationale handel - Tweede kwartaal (NL)

00:50 Detailhandelsverkopen - Augustus (Jap)

00:50 Industriële productie - Augustus vlpg (Jap)

03:30 Inkoopmanagersindex industrie en diensten - September (Chi)

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - September (Chi)

06:30 Detailhandelsverkopen - Augustus (NL)

06:30 Producentenprijzen - Augustus (NL)

07:00 Consumentenvertrouwen - September (Jap)

08:00 Detailhandelsverkopen - Augustus (Dld)

08:00 Economische groei - Tweede kwartaal def. (VK)

08:45 Inflatie - September vlpg (Fra)

09:55 Werkloosheid - September (Dld)

11:00 Inflatie - September vlpg (eur)

14:30 Persoonlijke inkomens en PCE-inflatie - Augustus (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - September (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - September def. (VS)

En dan nog even dit

En dan viel het slot nog mee:

Stocks resumed their 2022 sell-off on Thursday, sending the S&P 500 to a new low for the year, as fears swirled that a recession won’t stop the Fed from raising interest rates.



The Dow fell 1.54%.

The S&P 500 plunged 2.11%.

The Nasdaq tumbled 2.84%. pic.twitter.com/lHXAV0BZUm — CNBC (@CNBC) September 29, 2022

Wat valt hier nog over te zeggen:

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in augustus gemiddeld 24,6 procent hoger dan in augustus 2021. De stijging is opnieuw kleiner dan een maand eerder.https://t.co/xn2b9pw9Rr pic.twitter.com/QpIYjUzayt — CBS (@statistiekcbs) September 30, 2022

Oef:

Inflation has yet to peak, CFOs say, and recession is already here or soon to hit https://t.co/7QRArSuNr0 — CNBC (@CNBC) September 30, 2022

Lizz Truss, of Miss Trust?

WATCH: British Prime Minister Liz Truss' plan to cut taxes has led to days of turmoil on UK financial markets, causing the pound to slump and the cost of borrowing to surge for the UK government pic.twitter.com/lyTR4HTkOr — Reuters Business (@ReutersBiz) September 30, 2022

-9,4%, winsten en voorraden zijn het probleem:

Nike earnings top estimates as sales rise https://t.co/iVhozCKeGg — CNBC (@CNBC) September 29, 2022

Nog een beetje fantasie dan:

Car manufacturers like Tesla are embracing cobalt-free batteries. While the metal increases battery life and energy density, cobalt is expensive, making up 30% of an EV's total cost. Why else are tech companies and start-ups working to eliminate cobalt? https://t.co/sSPwRqedyl pic.twitter.com/WEFt2dU6cJ — CNBC (@CNBC) September 30, 2022

Energiewende 2.0:

Germany unveils new relief measures worth $194 billion to fight soaring gas prices. Read more here: https://t.co/SL3k5lx2Am pic.twitter.com/RFhhS5guEp — Reuters Business (@ReutersBiz) September 30, 2022

Veel plezier en succes vandaag.