Kantje boord boven cruciale steunniveaus

Op alle beurzen blijft de kortetermijn-correctieve (dalende) fase geldig zolang het patroon met lagere toppen intact is.

De grote vraag is of de bullish pullbackscenario's nog mogelijk zijn. Met andere woorden: in hoeverre zijn de huidige dalingen interessant voor potentiële langetermijnkopers?

Zoals gebruikelijk moeten hiervoor korte en lange termijn onderscheiden worden. Op korte termijn zijn de correctieve patroontjes, met lagere toppen, nog intact.

Op de lange termijn is het kantje boord en niet 100% duidelijk. Intraday staan de pullbackbodems onder druk, maar lijken nog net stand te houden.

Pas bij bewezen steun zouden defensieve langetermijnbeleggers de zwakte te zijner tijd mogen benutten. Maar eerst moeten de correctieve fases verlaten worden. Dus moet de korte termijn goed in de gaten gehouden worden.



Ik herhaal het waarschijnlijk voor de 181ste keer: het belangrijkste technische ingrediënt op dit moment is pullback-scenario. Want zowel op de AEX als op de Dow en de S&P500 worden pullbacks gevormd.

Lees ook de uitgebreide uitleg van pullback-bodems onderaan deze column.

Drie mogelijke scenario's voor de korte termijn

Bullish scenario: steun en pullbackbodems houden stand, waarna de koersen weten te herstellen Bearish scenario: steun en pullbackbodems worden met meer dan 3% gebroken en de beurzen raken in een nieuwe vrije val Onduidelijk scenario: steun en pullbackbodems worden met minder dan 3% gebroken en de beurzen blijven kwakkelen

Niveaus van de pullbackbodems:

Op de AEX ligt de pullbackbodem iets boven 632 punten.

De nieuwe hogere bodem van de S&P500 dient zich op of boven 3.393,59 punten te vormen.

De Nasdaq 100 test de 12 jaar oude stijgende trend.

Deze bodems worden nu getest, maar de seinen springen pas op groen nadat de correctieve (dalende) fases verlaten worden.

Hier bespreek ik de langetermijnplaatjes van de AEX (vanaf 1996), S&P500 (vanaf 1988), Dow Jones (vanaf 2018) en de Nasdaq 100 (vanaf 1998).

AEX-index: steun intact maar nog geen serieuze trenddraai

Zowel eind juni als begin deze week zoekt de AEX de toppenlijn a,b, c op, waarmee zich een pullbackbodem vormt rond PB.

Vanaf dit niveau is nu wat stabilisatie zichtbaar. Op korte termijn geldt nog wel dat de korte dalende trend intact is. Voor bullish scenario 1 dient eerst de dalende fase te worden afgebroken.

S&P 500: hogere bodem

De S&P 500-index zakt opnieuw hard terug, maar blijft boven de top van begin 2020 (T) rond 3.393,59 punten. Het beeld oogt positief zolang de laatste bodems PB boven deze voormalige weerstand weten te blijven.

Het licht springt pas op groen als het korte dalende trendje gebroken wordt.

Nasdaq 100: opwaartse trend intact

Op dit moment test de Nasdaq 100 opnieuw de steunlijn onder alle bodems van het opwaartse trendkanaal. De index test nu steun rond 11.037,20 punten (punt B gevormd op 13 juni).

De kleinere Amerikaanse technologiebeurs lijkt hiermee een hogere pullbackbodem te vormen, ruim boven top A van begin 2020 rond 9.376 punten.

Bullish Pullback uitgelegd en toegepast op de AEX en de S&P500

Van een geldige pullback is onder de volgende voorwaarden sprake: