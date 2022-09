Afscheid en wat kwam die dividendverlaging Van Beurden goed uit

quote: LLinssen schreef op 15 september 2022 10:28: De pensioen fondsen gaven aan betere beleggingen te hebben die net zo goed renderen. Normaal gesproken zou ik zeggen noem er eens drie, maar met een verkoop op het dal en een outperformance van Shell dit jaar zou ik zeggen; noem er eens één.



Pensioenfondsen speculeren niet voor de korte termijn, maar beleggen voor de lange termijn.Hieronder het gemiddelde jaar rendement over de afgelopen 10 jaar inclusief dividend:Shell 3.79%Ahold: 12.55%Apple: 24.03%ASMI: 26.33%ASML 24.42%Blackrock: 18.48%ING: 7.19%Microsoft: 27.47%Of even wat index trackers:HSBC World ETF: 11.99%iShares AEX: 9.78%iShares Core S&P 500: 15.24%En voordat ik het vergeet: Vestas Wind Systems: 38.11%Een investering in Vestas is de afgelopen 10 jaar meer dan 25 x in waarde gestegen, in Shell (inclusief dividend) is het maar een magere factor 1,45. Wat was ook al weer de inflatie over de afgelopen 10 jaar?Ongeacht of je wel of niet pro Shell bent (zelf heb ik uit speculatieve gronden ook wat aandelen Shell opgepikt toen het aandeel in 2020 naar bijna 10 Euro zakte), qua rendement hebben pensioenfondsen hele goede redenen om dit aandeel te dumpen.