Maar waarom? Euro ligt héél goed, net als bitcoin en risico-assets

heb er zelf nog twee voor de kracht van de euro, een meer waarschijnlijke en eentje meer mentaal. ten eerste kunnen de inflatiecijfers in de US morgen meevallen (want lagere energieprijzen). lagere inflatie is een lagere nodige rente vanuit de FED om tot normalisatie te komen (dus stijgt de relatieve en reële rente van de EU tov VS). tweede punt is dat Oekraine steeds meer aan het winnen is waardoor de capaciteit van Rusland om wat te proberen in bijv de baltische staten afneemt.