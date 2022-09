Maar waarom? Euro ligt héél goed, net als bitcoin en risico-assets

De AEX terug op 690, maar dat is wel een beetje niemandsland. Het is vrijwel midden in de zomerse spread van bijna 100 indexpunten. We praten verder boven topje 734,53 of bodempje 635,75 (slotstanden).



De euro heeft het op de heupen, ze stijgt hard ten opzichte van de dollar. Er is geen nieuws, de networks weten het ook niet en gooien het maar op de havikse ECB-officials van de afgelopen tijd. Beetje ver gezocht?



Reuters zegt tenminste eerlijk dat ze het niet weet en wijst fijntjes op de neergaande trend, die inderdaad nog altijd dik en dik intact is.



En ja, we praten tegenwoordig wel over ECB-kwartjes alsof het snoepjes zijn, dat is wel waar. Tot voor een paar maanden terug was dit ondenkbaar.

Economists are torn over whether the ECB will raise rates by another three quarters of a point at its next meeting in October to get a handle on record inflation as the economic outlook clouds https://t.co/qrGC4YxZ5g — Bloomberg Markets (@markets) September 9, 2022

Nog een opvallende beweger is bitcoin, ofwel er is weer risicobereidheid. Hoogste stand in ruim een maand, maar ook hier geldt iets met een trend...?



Nog een belangrijk item, de EU-rentes liggen vandaag vlak - ondanks die sterke euro. Onze tienjaars Kaagjes staan precies op 2,00%.



Dan nog even de grote angst-asset, de Nederlandse gas future TTF, de Europese benchmark. Die daalt gestaag. Wie zit er ook te wachten op grote schokken? Het kan beter stapje voor stapje gaan, zodat er eind december een mooie kerstboom in de grafiek is getekend. Te snel is de link met al die exposure en margins.



Tot slot nog even de AEX-fondsen, vooral cyclische aandelen en financials liggen goed. Defensief en winstgevende tech liggen wat minder.