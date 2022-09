Goed nieuws is slecht nieuws en andersom. Hoe zit dat?

In normale tijden is iedereen het er wel over eens dat goed nieuws voor de economie ook echt positief is. Maar in een economie waarin vraag en aanbod uit balans zijn, wordt het ingewikkeld, schrijft CFA Sam Ro in een artikel waarin hij uitlegt waarom goed nieuws slecht nieuws kan betekenen, en andersom.

Al maandenlang kan het aanbod de vraag niet bijbenen, waardoor we met de hoogste inflatie in decennia te kampen hebben. De Federal Reserve is genoodzaakt om in te grijpen en een krapper monetair beleid te voeren, zodat de vraag afkoelt en meer in lijn komt met het aanbod.

Anders gezegd: de Fed probeert actief om de economie af te remmen, ook als dat pijn veroorzaakt bij bedrijven en consumenten. Want alleen dan kan de gierende inflatie onder controle worden gebracht. In zo’n omgeving kan goed nieuws voor de economie slecht nieuws betekenen, als het evenwicht tussen vraag en aanbod er verder door uit balans raakt. Ro noemt een paar voorbeelden waarin dit het geval is.

Aandelen stijgen

, want het betekent dat beleggers en spaarders meer vermogen hebben en dat ze op de goede weg zijn om hun beleggingsdoelen te behalen, bijvoorbeeld voor hun pensioen. Iedereen deelt mee, want consumenten hebben meer te besteden, wat goed is voor de economische groei. Bedrijven kunnen gemakkelijk aan geld komen. Maar het is slecht nieuws, want excessieve economische groei is de reden dat we met die hoge inflatie zitten. Robuuste consumentenuitgaven en veel bedrijfsinvesteringen zijn dus eigenlijk niet de dingen die de Fed nu graag ziet. Een marktrally zou de centrale bank dus eerder reden geven om nog agressiever te gaan verkrappen. In juni zei Fed-voorzitter Powell nog dat hij hoopt op een bearmarkt en Minneapolis-Fed-president Neel Kashkari zei 'blij' te zijn als aandelenkoersen zouden dalen, na de havikse speech van Powell in Jackson Hole.

De werkloosheid stijgt

voor werknemers, vooral voor degenen die geen baan hebben maar wel actief op zoek zijn. Maar het is goed nieuws, want een stijgend werkloosheidscijfer suggereert dat we meer ruimte zien in wat al een tijd een bijzonder krappe arbeidsmarkt was. Een krappe arbeidsmarkt zorgt doorgaans voor hogere lonen, wat de inflatie weer verder aanjaagt. Een terugval in de arbeidsmarkt is wat de Fed juist wil zien. Het laat zien dat de inflatie naar beneden brengen een hogere prioriteit krijgt dan de werkloosheid laag houden, en maakt de kans op nog veel meer renteverhogingen kleiner.

De productie-activiteit neemt af

, want het wijst op een verzwakkende economie. Er werken veel mensen in fabrieken en productiefaciliteiten, dus een daling van de activiteit kan leiden tot flink wat ontslagen. Maar het is goed nieuws, want de productie is een essentieel onderdeel van de aanvoerketen. Als die terugvalt, betekent het wat lucht in de vastgelopen supply chain. Degenen die nog wel bestellen, mogen rekenen op een normalere levertijd. En dat alles leidt tot minder druk op de prijzen.

Huizenprijzen stijgen

, want huizenprijzen zijn een belangrijke component in de inflatie. Door de stijgende prijzen is een eigen huis nog verder buiten het bereik van toekomstige kopers. Stijgende hypotheekrente is een van de effecten van krappere financiële omstandigheden en dat is in eerste instantie slecht nieuws, want het maakt het kopen van een huis nog duurder/onbereikbaarder. Maar het helpt wel om de huizenmarkt af te koelen. En dat is weer goed nieuws.

Voorraden puilen uit

voor bedrijven, want het betekent dat ze niet zoveel producten kunnen verkopen als ze gepland hadden. En opslag is duur. Goederen die niet verkocht worden lopen het risico om verouderd, uit de mode, of op een andere manier ongewild te raken. De enige manier om ervanaf te komen is door de prijzen flink te verlagen. En dat drukt de marges. Maar het is goed nieuws, want we hoorden het afgelopen jaar niet anders dan dat de inflatie werd veroorzaakt door aanbodtekorten. En uitpuilende voorraden zijn het tegenovergestelde daarvan. Deze ontwikkeling drukt de inflatie omdat de prijzen dalen. Consumenten en bedrijven kunnen weer op ‘normalere’ niveaus inkopen.

Het economische sentiment gaat onderuit

, want beroerd sentiment heeft invloed op het daadwerkelijke gedrag van mensen. Hoe sterk de fundamentals van de onderliggende economie ook zijn, een slechte vibe kan schadelijk zijn. Consumenten en bedrijven gedragen zich dan namelijk alsof de omstandigheden gaan verslechteren, waardoor ze ook daadwerkelijk gaan verslechteren. Een soort self-fulfilling prophecy dus. Maar het is goed nieuws, want de vraag wordt teruggeschroefd. Dit verlicht de druk op de aanvoerketen en helpt de inflatie te verminderen. Volgens Ro is dit eigenlijk bijzonder goed ‘slecht’ nieuws, want de afzwakkende vraag wordt niet veroorzaakt doordat mensen het niet meer kunnen betalen. De financiële gezondheid van consumenten en bedrijven blijft zelfs best goed, waardoor een herstelbeweging snel weer aan momentum kan winnen.

Het ultieme doel is lagere inflatie

Ro wil tot slot benadrukken dat we moeten onthouden dat het ultieme doel van de Fed niet is om de economie te verzwakken, maar om de inflatie te laten afkoelen.

"De economie afremmen is slechts een middel om dat doel te bereiken. En of het nu de onzichtbare hand van de economie of de zichtbare hand van de Fed is, er zijn krachten aan het werk die er uiteindelijk voor zorgen dat vraag en aanbod weer in balans komen. Prijzen zullen stabiliseren, de Fed zal een neutraler beleid voeren, en goed nieuws zal weer gewoon goed nieuws zijn."