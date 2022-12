Weer lagere opening AEX na optimisme donderdag

Op deze laatste handelsdag van 2022 openen de Europese beurzen naar verwachting lager. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,5%. Donderdag sloten ze nog hoger, in navolging van optimisme op Wall Street.

De Amsterdamse hoofdindex sloot af met een mooie winst van 0,9% en sloot op 701,01 punten. Techinvesteerder Prosus (+3,2%) en chipmachinefabrikant ASML (+3%) waren de uitblinkers.

In de VS stegen de koersen nadat wekelijkse cijfers over de werkloosheidsuitkeringen wezen op een afkoelende Amerikaanse arbeidsmarkt. Dit steunt de hoop dat de Federal Reserve de rente minder agressief hoeft te verhogen. Techreuzen als Apple, Microsoft en Amazon profiteerden. Tesla steeg zelfs 8%.

Intussen blijven beleggers zich afvragen wat het betekent dat China het zero-Covid-beleid heeft losgelaten. Enerzijds kan de terugkeer van reizigersverkeer met China de wereldeconomie een broodnodige impuls geven, maar anderzijds kan dit ook weer leiden tot meer inflatie en dus meer gevreesde renteverhogingen.

De meeste Aziatische beurzen maakten op de laatste handelsdag van het jaar een deel van het verlies van een dag eerder goed. Beleggers trekken zich op aan de eindejaarsrally een dag eerder op Wall Street en daar waren vooral techbedrijven in trek.

De euro/dollar noteerde op 1,0647. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,0667.

De olieprijs daalde donderdag, terwijl handelaren zich positioneerden voor het nieuwe jaar. Een februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,7% lager op op 78,40 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Crfa verhoogt het advies voor Netflix van verkopen naar kopen en verhoogt het koersdoel van $238 naar $310

Geen al te lange agenda vandaag, met onder andere het producentenvertrouwen van het CBS. Dit is een belangrijke stemmingsindicator voor de korte termijn, gebaseerd op verwachtingen van ondernemers.

De grootste verliezers van 2022 - een animatie:



Ook de top van Wall Street zit er weleens helemaal naast:

The year began with faith that inflation would fade and the Federal Reserve would hold rates low



Then came a brutal reckoning ?? https://t.co/iUKmdkxi28 — Bloomberg (@business) December 29, 2022



Chinese elektrische auto's vinden gretig aftrek in Europa:

???? ???? ?? #China’s Electric Car Exports Surge to Record on European Demand - Bloomberghttps://t.co/hXyw8Ph9PS pic.twitter.com/cZU7p2y9z3 — Christophe Barraud???? (@C_Barraud) December 29, 2022



Follow The Money duikt in cold case: hoe een topman van de KLM de staat een poot uitdraaide:

In de jaren ’60 en ’70 raakte de KLM-directeur van Noord-Amerika verwikkeld in fraude en schandalen. Het leidde tot een veroordeling door de Amerikaanse rechter, maar in Nederland was geen animo voor een parlementaire enquête. FTM dook in deze cold case. https://t.co/vo9m3rqtII — Follow the Money (@FTM_nl) December 29, 2022

En heeft u al gestemd op uw favoriete aandelen voor januari? Doe dat hier voor het Nationaal Beleggerssentiment en geef meteen door hoe u denkt dat de AEX in geheel 2023 gaat presteren.

Veel plezier en succes vandaag!