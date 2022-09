Goud zakt naar de rand van het ravijn

quote: vermoeiend schreef op 8 september 2022 08:01: [...]



Als je het heel objectief bekijkt moet er een enorme daling komen. Renteverhoging lijkt me geen positieve ontwikkeling voor aandelen maar idd je weet het nooit. We gaan allemaal een zware winter tegemoet en er zullen een hoop bedrijven failliet gaan. Corona komt ook weer een kijkje nemen. Ziet er niet allemaal lekker uit.

[...]Als je het heel objectief bekijkt moet er een enorme daling komen. Renteverhoging lijkt me geen positieve ontwikkeling voor aandelen maar idd je weet het nooit. We gaan allemaal een zware winter tegemoet en er zullen een hoop bedrijven failliet gaan. Corona komt ook weer een kijkje nemen. Ziet er niet allemaal lekker uit.

fundamenteel heb je hardstikke gelijk......Zeg al tijdje dat bedrijfswinsten wel moeten dalen door absurde energieprijzen en veel andere kosten de pan uit (en ook verder gaan)rijzen en daar passen heel andere beurswaarderingen bij.alleen financiele markten bewegen ook op andere data,de moneyvlows van piet en duizenden computermodellen.......Maar ik heb mn eigen idee over de komende tijd en ben aan t lozen waar mogelijk en slechts beetje edelmetaalfondsen voor de langere termijn.Na Zeer goed rendement afgelopen jaren , nu bijna geheel aan de zijlijn...Of t juist is,geen idee maar soms moet je beslissing nemen en we zien later wel of t juist was.Degenen die in 2000 en 2008 ook optijd verkochten hoefden niet zolang tewachten om hun grote verliezen weer goed temaken....Record debt wereldwijd maakt alles nog riskanter dan in die jaren.Veel wijsheid ieder.