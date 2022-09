Goud zakt naar de rand van het ravijn

Het zijn bijzondere tijden: in Oekraïne woedt een bloedige oorlog, de inflatie verslindt nagenoeg elke beleggingscategorie, en de goudprijs doet helemaal niets.

Goud test de rand van het ravijn

Nu is dat laatste niet helemaal waar, want technisch staat goud op het punt het ravijn in te kieperen, nu de cruciale steun $1.680 wordt genaderd.



De reputatie van goud als inflatiehedge brokkelt af. In plaats van in goud, lijken beleggers bescherming te zoeken in Amerikaanse dividendfondsen, een van de selecte groepen aandelen die structureel outperformt.

Cruciale steun $1.680: alle bodems vanaf 2020

Goud stond alleen vlak na de Russische inval in Oekraïne even in de belangstelling. Begin maart schoot de goudprijs kortstondig naar $2.053.

Op het moment van schrijven noteert goud $1.715, slechts 2% verwijderd van de cruciale steun $1.680 waar meerdere bodems vanaf 2020 de goudprijs steeds hebben opgevangen.

Het technische plaatje van goud oogt kritiek, nu er op $1.807,97 een lagere top wordt gevormd en de 200-dagenlijn neerwaarts krult.

Bedenk wel dat de kracht en anciënniteit van de steun $1.680 niet uitsluit dat er op korte termijn eerst een opleving komt.

Goud geen veilige vluchthaven

Analist Salah-Eddine Bouhmidi van IG Nederland laat in een rapport zien waarom goud niet als veilige vluchthaven functioneert: volgens de analist is de aantrekkende Amerikaanse dollar momenteel populair als veilige haven omdat de Amerikaanse economie nog altijd harder groeit dan die in Europa.

Ook denkt Salah-Eddine Bouhmidi dat 3% rente op Amerikaanse 10-jarige staatsobligaties een interessant alternatief biedt.

Amerikaanse dividendaandelen bieden wel bescherming

Technisch zie ik ook Amerikaanse dividendaandelen als veilige haven op dit moment. Wij volgen de iShares U.S. Select Dividend, een ETF die als doel heeft het rendement te volgen van een mandje van 100 Amerikaanse aandelen met een bovengemiddeld dividendrendement, zoals International Paper (Materialen), IBM (IT) Edison (nutsbedrijven), Exxon Mobile (energie) en Verizon (communicatie).



Vandaag bekijk ik de plaatjes van de goudprijs en van de Amerikaanse U.S. Select Dividend ETF.

Langetermijn analyse goud: cruciale steun is genaderd

Het edelmetaal goud maakt een neerwaartse draai, wat aangeeft dat verkoopdruk toeneemt. Technisch bezien is het beeld al in 2020 verzwakt met het breken van de stijgende trend.

Daar komt nog bij dat goud nu een potentiële lagere koerspiek vormt op $1.807,97 (top van 12 augustus).

Een doorbraak onder de koersbodems en cruciale steun rond $1.680 (alle bodems sinds 5 juni 2020) zou het technische plaatje verder ondergraven. Dat zou dan ruimte vrijmaken voor verdere koersdaling. Na een doorbraak onder $1.680 wordt $1.445,69 het volgende neerwaartse koersdoel. Het belang en de ouderdom van de steun sluit echter niet uit dat er op korte termijn eerst nog een opleving komt.



Bij goud laat de 200-dagenlijn een negatief verloop zien. Dit geeft een zwakke technische conditie weer.







Langetermijnanalyse iShares U.S. Select Dividend tracker blijft sterk

De U.S. Select Dividend ETF (ISIN code: DE000A0D8Q49) consolideert binnen de stijgende trend. De hogere bodems wijzen nog steeds op aanhoudende vraag bij hogere koersen.

Voor een hervatting van de onderliggende uptrend dient de U.S. Select Dividend ETF boven de laatste top te breken. Slaagt de U.S. Select Dividend ETF hierin dan komt er ruimte vrij voor verdere stijging. We handhaven een positieve visie zolang steun $76,83 (bodem van 24 juni) intact blijft.

Eerste berekende koersdoel wacht rond $105.

De stijgende 200-dagenlijn (rode glooiende doorlopende lijn) wijst op een positieve technische conditie van de U.S. Select Dividend ETF De stijgende B.O.B.-lijn (blauwe doorlopende lijn) suggereert betere prestaties van de tracker, vergeleken met de rest van de markt.