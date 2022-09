Wie haalt er koffie? Het bord druipt weer aan alle kanten voorbeurs

Geen tussentijds indexwijzigingen voor de AEX, maar de koers op het bord wordt wel iets gewijzigd.

De indicatie is -1,0%. Recessievrees, koppen de networks. Ja, de Wall of Worry is momenteel zeldzaam hoog en dik. En het bord is weer niet om vrolijk van te worden: aandelen omlaag, rentes omhoog en dollar sterk. Risk-off dan maar.

De Europese futures openen allemaal rond -1,0%

De Amerikaanse staan -0,3%, nadat Wall Street gisteren 0,4% à 0,7% lager sloot

In Azië staan voornamelijk minnen, maar juist Hang Seng, Kospi en Taiwan SE vliegen echt de bocht. Ze staan op en rond 2% lager

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +3,5% op 26,9, dat valt nog altijd dik mee

De dollar stijgt 0,2% naar 0,989

De Duitse tienjaars rente stijgt alweer drie basispunten naar 1,64% en de Amerikaanse tikt er eentje bij op 3,38%

Goud doet -0,3%, olie zakt 1,4% à 1,7% en crypto daalt van -1,4% voor bitcoin tot liefst -4,5% voor ethereum

HAL heeft spreekwoordelijk altijd veel geduld, maar nu even niet meer met Boskalis. Die extra euro trekt iedereen over de streep. Het streven was 85% en HAL heeft al 82,2% van aandelen Boskalis binnen. Het concern doet het bod van €33 nu gestand. Ik praat niet voor mijn beurt, vandaag volgt zeker advies op deze site.

Oh gelukkig, we zijn er bijna allemaal nog? Het kan dat er de komende maanden veel afhakers zijn nu met name de hoge risico assets al zo lang slecht presteren, de huishoudpotjes leeg raken en zeker hier in Europa spaargeld opgaat aan energierekeningen. Niet goed voor brokers, banken en market makers wellicht ook.

De rondvraag:



Wie is er na al negen maanden koersdalingen, inflatie en energie die huishoudpot torpederen en eeuwige crisiscarrousel Den Haag en wereld al zat van beurs en beleggen? #AEX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 6, 2022

Intussen slaat de meeste koersmalaise, risico is de officiële term, echt weer neer bij die hoogste risico-assets neer. Zo staan bitcoin (oranje) en Ark Innovation ETF alweer ruim 20% onder hun laatste topjes.



Morgen neemt de ECB een rentebesluit - waarschijnlijk een verhoging met drie kwartjes naar 1,25%.



Lees ook de ECB vooruitblik: komen er twee of drie kwartjes bij?

En verder veel vragen over energie - en vanavond is er het Fed Beige Book met de stand van de economie. Met het oplopen van de Amerikaanse obligatierentes hierbij een verste blik vooruit naar juli volgend jaar: de markt prijst al 4% Fed-rente in.

Voor het rentebesluit van 22 september prijst de markt voor 74% drie en voor 26% twee kwartjes verhoging in. Meer smaken zijn er niet.



En de AEX en onze rente? Die blijven maar mooi in spiegelbeeld bewegen. De tienjaars nadert alweer 2%. Als er nog 0% inflatie was geweest, was dit alweer een belegging geweest. Helaas zijn we van 0% inflatie zowat in één keer door gejast naar dik 10%. En toch staat de AEX nog maar 20% onder haar top.

Het is een rare crisis en een rare bear market, want ook de winstverwachtingen dalen niet of amper. Achteraf weten we straks weer precies wat nu de grote kansen en grote risico's zijn die we nu laten liggen. of voor onze kiezen krijgen. En dan kunnen we ons weer niet meer voorstellen dat we die nu niet zagen.

U hebt vast zo ook uw frustraties. Omkijken mag natuurlijk nooit op de beurs, maar ik ben stiekem nog boos op mezelf op de wat nu no-brainers lijken, die ik in maart 2020 heb laten liggen.

Veel plezier en succes vandaag.