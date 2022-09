HAL doet bod op Boskalis gestand Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) HAL doet het overnamebod op Boskalis van 33,00 euro per aandeel gestand. Dit maakten het baggerbedrijf en de holding woensdag bekend. HAL verhoogde eind augustus het bod nog met een euro naar het huidige niveau, aangepast voor het in mei uitgekeerde dividend door Boskalis van 0,50 euro per aandeel. De biedprijs inclusief het dividend vertegenwoordigt een premie van circa 32 procent ten opzichte van de slotkoers voorafgaand aan de aankondiging van het eerste bod, gedaan op 10 maart 2022. Van de uitstaande aandelen is nu 82,2 procent aangemeld of in bezit van HAL. De resterende aandelen kunnen tot 20 september van dit jaar worden aangeboden tijdens de na-aanmeldingstermijn tegen dezelfde voorwaarden. De overdracht van de vennootschap vindt plaats op 14 september aanstaande, waarop de biedprijs in contanten wordt betaald. Als HAL na afronding van de transactie minimaal 95 procent de uitstaande aandelen Boskalis in handen heeft, zal de investeerder een uitkoopprocedure starten, om zo ook de laatste aandelen in handen te krijgen. Bij een lager percentage, maar wel boven de 85 procent, is afgesproken dat HAL "Boskalis in kennis mag stellen dat zij de Fusie en Liquidatie na het Bod wenst door te voeren of, met instemming van Boskalis, een alternatieve structuur voor beëindiging van de beursnotering van de Aandelen". Bron: ABM Financial News

