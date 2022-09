Samenstelling AEX wijzigt niet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Euronext zal de samenstelling van de aandelenindexen AEX, AMX en AScX niet wijzigen na het afgelopen kwartaal. Dat maakte de beursuitbater dinsdag bekend. De samenstelling wordt elke drie maanden geëvalueerd, maar er waren geen redenen om deze te wijzigen per vrijdag 16 september. Bron: ABM Financial News

