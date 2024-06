AEX hoger na optimisme over rente en AI

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, na optimisme over renteverlagingen en over de Nederlandse halfgeleidersector in de huidige door AI gedreven hausse.

De AEX eindigde 1,9 procent hoger op 918,67 punten en troefde daarmee de omringende beurzen ruimschoots af.

Volgens beleggingsadviseur Kevin Verstraete van Lynx werden de koersen ondersteund door de "aanzienlijke daling" van de obligatierentes na een onverwacht sterke daling in de VS van het aantal vacatures in april, zoals dinsdagmiddag bleek uit cijfers. "Dit wijst op een afkoelende arbeidsmarkt en verhoogt de verwachting dat de Federal Reserve de rentes eerder zal verlagen om de economische activiteit te stimuleren."

Woensdag waren er ook Amerikaanse banencijfers van ADP. De toename van het aantal banen met 152.000 in mei, tegen 182.000 een maand eerder, wees op een afkoelende arbeidsmarkt, volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank. De salarissen stegen even hard in mei als in april, met 5,0 procent, maar voor werknemers die van baan wisselden was de loonstijging minder sterk dan de voorgaande maanden. Ook daalde het aantal banen bij mkb-bedrijven.

"De aandelenmarkten zullen mogelijk positief reageren op een cijfer dat niet al te zwak is, omdat er anders recessiezorgen zullen zijn", stelde analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank vooraf.

"Wij verwachten een eerste renteverlaging in september, daarna zullen de data de koers van de Fed verder bepalen", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De inkoopmanagersindexen voor de Amerikaanse dienstensector van S&P Global en ISM wezen woensdag beide op een sterke groeiversnelling in mei.

In de ochtend bleek dat de dienstensector van de eurozone in mei iets minder groei liet zien. Econoom Cyrus de la Rubia van Hamburg Commercial Bank zei dat het scenario van een recessie in Europa dankzij de dienstensector van tafel is, met een duidelijke opwaartse trend in Duitsland en positieve ontwikkelingen in Italië en Spanje.

De nieuwe orders stegen voor de derde maand op rij en de prijsdruk nam wat af. Dat maakt een renteverlaging donderdag door de ECB naar het idee van De La Rubia waarschijnlijk. Vrijwel de gehele markt houdt morgen rekening met een verlaging met 25 basispunten.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond 1,0869.

De olieprijzen lieten een klein herstel zien na de recente dalingen. De Amerikaanse olievoorraden bleken afgelopen week te zijn gestegen met 1,2 miljoen vaten, terwijl ook de voorraden benzine, diesel en stookolie toenamen.

Stijgers en dalers

Halfgeleiders trokken woensdag de kar op het Damrak. Onder de hoofdfondsen steeg ASML met 8,1 procent. Beleggers reageerden enthousiast op berichtgeving van Bloomberg en analisten van zakenbank Jefferies over de levering van een high-NA EUV-machine voor het einde van dit jaar aan TSMC. Ook verwacht ASML in het tweede of derde kwartaal orders van TSMC voor de 2-nanometer-node, schreven zij.

Sectorgenoten Besi en ASMI konden bijna 5 procent bijschrijven. Donderdag organiseert Besi een beleggersdag in Oostenrijk.

Ook betaalbedrijf Adyen blonk uit met een plus van 4,6 procent.

Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een koopadvies van Grupo Santander voor Prosus. Het aandeel steeg 0,6 procent.

ArcelorMittal was de sterkste daler. Het aandeel verloor 1,9 procent na een koersdoelverlaging bij ING van 35 naar 34 euro.

KPN schreef 0,3 procent bij. Het bedrijf gaat samenwerken met pensioenfonds ABP in de acquisitie en beheer van passieve infrastructuur voor mobiele netwerken. De deal heeft een impact van circa 30 miljoen euro op de aangepaste EBITDA na leases van KPN. En de impact op de operationele vrije kasstroom van KPN is ongeveer 20 miljoen euro.

Bij de middelgrote fondsen won laadpalenfabrikant Alfen het meest. Het aandeel steeg 3,7 procent.

Oliedienstverlener SBM Offshore sloot 2,1 procent hoger en sectorgenoot Fugro steeg 1,7 procent. Arcadis en Basic-Fit waren ook in trek.

Aperam eindigde onderaan met een koersverlies van 1,6 procent.

Onder de kleinere aandelen won Pharming 2,5 procent en CM.com 2,0 procent. Het volatiele Vivoryon ging juist onderuit en verloor 6,7 procent.

Tussenstanden Wall Street

Op de Amerikaanse beurzen werden aandelen woensdag meer waard. Rond sluitingstijd in Amsterdam steeg de brede S&P500-index ruim een half procent.

Technologiebeurs Nasdaq, waar AI-reus Nvidia opnieuw hoge ogen gooide, steeg 1,3 procent.