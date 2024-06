Europese beurzen hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 0,8 procent tot 521,23 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,9 procent op 18.575,94 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,9 procent op 8.006,57 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent hoger op 8.246,95 punten.

De markt haalde woensdag steun uit zwakker dan verwachte Amerikaanse arbeidsdata. Uit cijfers van loonstrookjesverwerker ADP bleek vanmiddag dat het aantal banen in de private sector in de VS in mei is gestegen met 152.000 banen, terwijl de markt rekende op een stijging van 175.000 banen.

"De aandelenmarkten zullen mogelijk positief reageren op een cijfer dat niet al te zwak is, omdat er anders recessiezorgen zullen zijn", stelde analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank vooraf.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalde 3 basispunten tot 4,300 procent, terwijl de tweejaarsrente 1,9 basispunten zakte tot 4,751 procent.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de dienstensector van de eurozone in mei fractioneel minder hard is gegroeid. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector daalde van 53,3 naar 53,2.

De producentenprijzen in de eurozone zijn in april opnieuw gedaald. Op jaarbasis was sprake van een daling met 5,7 procent, terwijl de producentenprijzen op maandbasis met 1,0 procent daalden.

De olieprijs noteerde woensdag vlak op 73,23 dollar per vat. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

De euro/dollar noteerde op 1,0868. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0876 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0878 op de borden.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt won Sartorius 4,3 procent, Merck steeg 2,7 procent en Siemens noteerde 2,6 procent hoger. Zalando verloor 0,9 procent.

In Parijs won STMicroelectronics 3,0 procent. Ook in Amsterdam gingen chipaandelen aan de leiding, onder aanvoering van ASML. En in Brussel was Melexis de uitblinker.

Verder deden modemerken in Parijs het goed. Hermes steeg 2,5 procent, terwijl LVMH 2,4 procoent hoger noteerde. ArcelorMittal daalde 1,9 procent, na een kleine koersdoelverlaging door ING.

Inditex heeft volgens Bernstein een sterk eerste kwartaal achter de rug met een omzetgroei van 10,6 procent die hoger uitkwam dan de verwachte stijging van 9,9 procent. "En dat terwijl het weer in Europa tegenzat", aldus de analisten. Inditex rekent op een stabiele marge dit jaar. De koers van het aandeel steeg 3,7 procent.

Voestalpine boekte over het afgelopen gebroken boekjaar minder omzet, na een recordomzet in het jaar ervoor. Voestalpine wil een dividend uitkeren van 0,70 euro per aandeel. De koers steeg 2,7 procent.

Ryanair heeft in mei 11 procent meer passagiers vervoerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Het aandeel sloot vlak.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,7 procent hoger op 5.327,80 punten. De Dow Jones index steeg 0,1 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,3 procent in het groen.