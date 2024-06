Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, ondanks een stijging van de Amerikaanse ruwe olie-voorraden en de voorraden benzine, stookolie en diesel.

Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 31 mei zijn gestegen met 1,2 miljoen vaten naar 455,9 miljoen vaten.

De benzinevoorraden stegen met 2,1 miljoen vaten naar 230,9 miljoen vaten, terwijl de voorraden stookolie en diesel toenamen met 3,2 miljoen vaten tot 122,5 miljoen vaten.

De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen steeg van 94,3 naar 95,4 procent.

Het American Petroleum Institute rapporteerde dinsdag laat al een stijging van de ruwe olie-voorraden in de VS van 4,05 miljoen, terwijl de benzinevoorraden toenamen met 4,03 miljoen vaten en de distillaatvoorraden met 1,78 miljoen vaten.

WTI en Brent sloten dinsdag op het laagste niveau sinds begin februari, nadat OPEC+ afgelopen weekeinde een plan aankondigde om in oktober te beginnen met het afbouwen van een reeks vrijwillige productieverlagingen van in totaal 2,2 miljoen vaten per dag over een periode van 12 maanden. Daarnaast verlengden het oliekartel en zijn bondgenoten een productieverlagingsmaatregel van in totaal 3,66 miljoen vaten per dag tot eind 2025.

Grondstoffenstrategen bij ING stelden dat de recente daling van de olieprijs wellicht te ver is doorgeslagen.

"Hoewel de markt teleurgesteld is dat de OPEC+ de bezuinigingen geleidelijk zal afbouwen, is het belangrijk om te onthouden dat dit pas vanaf oktober is. Onze balans blijft in het derde kwartaal een verkrapping op de oliemarkt vertonen. Daarom zijn wij van mening dat de daling van de olieprijs overdreven is", zeiden strategen Warren Patterson en Ewa Manthey.

De juli-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,82 dollar, ofwel 1,1 procent, hoger op 74,07 dollar.