De dollar blijft de sterkste munt

Technisch vormt de dollar hogere bodems versus de euro, yuan en yen. Daarmee wordt voorgesorteerd op een verdere stijging van de greenback.

Het onderliggende sentiment blijft positief voor de Amerikaanse dollar. De meeste beleggers rekenen nog altijd op een renteverhoging van 75 basispunten later deze maand. Goldman Sachs rapporteerde onlangs dat de Amerikaanse economie op koers ligt voor een zachte landing.

Beleggers met een belang in dollars willen bovendien uitwijken voor de geopolitieke spanningen elders.

Klaar voor voortzetting opmars

Technisch staat de dollar klaar om de opmars te voort te zette, niet alleen tegen de Europese munt, maar ook tegen de Japanse yen, het Britse pond en de Chinese yuan.

De kracht van de dollar bevestigt ook de Amerikaanse hegemonie op economisch terrein.

Bovendien staat de dollar ten opzichte van de Chinese yuan op het hoogste punt in bijna twee jaar. Versus de euro heeft de Amerikaanse munt de toppen van de afgelopen zeven jaar rond €0,96 gebroken en er vervolgens een hogere bodem boven gevormd.



Vandaag bekijk ik de dollar versus de euro, de yen en de yuan. Ik bekijk met name de lange termijn plaatjes, omdat die een goede indruk geven van het positieve sentiment.

Lange termijn: USD/EUR laat alle toppen sinds 2015 achter zich

Het valutapaar USD/EUR ontwikkelt zich, afgezien van de recente adempauze, binnen een opgaande trend. Het valutapaar heeft eerst in de zone rond €0,96 alle toppen van de afgelopen zeven jaar, de punten A, B en C, gebroken.

Vervolgens is bij D rond €0,96 een succesvolle pullbackbodem achtergelaten, die de springplank vormt voor een enorme stijging. Nu ook topje E breekt, wordt de opmars hervat.

Ons eerste (berekende) koersdoel ligt op €1,20. Zolang de steun op €0,96 (de bodem van 10 augustus) intact blijft, handhaven we een positieve visie.



Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (rode glooiende doorlopende lijn) laat een opwaarts verloop zien, terwijl de dollar er boven noteert. Dit bevestigt de sterke technische conditie.

Lange termijn: GBP/USD strandde op weerstand 1,23

In de valutahandel wordt de koers van de dollar ten opzichte van het Britse pond altijd omgekeerd weergegeven, dus vanuit de Britse munt. De officiële quote is GBP/USD, maar handelaren refereren er doorgaans naar als 'Cable'. De term 'Cable' dateert nog uit de tijd dat de valutakoersen tussen Londen en New York via de ouderwetse telegraafkabel, over de bodem van de Atlantische Oceaan, werden doorgegeven.

De GBP/USD koers test thans de steun rond £1,14 (bodem van 19 maart 2020). De verkoopdruk in de GBP/USD nam toe nadat recent de julibodem is gebroken. De dalende tendens in de GBP/USD illustreert dus kracht in de Amerikaanse dollar.

De weerstand voor de GBP/USD ligt rond punt B (£1,23, top van 27 juni). Na een doorbraak onder de steun van £1,14 wordt de neergaande trend voortgezet.

Lange termijn: dollar sterk versus Chinese yuan

De USD/CNY koers ontwikkelt zich zeer krachtig. De nieuwe bodems worden ruim boven oude pieken gevormd. Kopers zijn zeer actief en stappen op elke kleine correctie in.

De opwaartse trend is gevalideerd en biedt ruimte richting de weerstand van 7,18 (de top van 6 september 2019). Steun ligt op 6,64 (de bodem van 10 juni).

De 200-dagenlijn van de USD/CNY (glooiende rode doorlopende lijn) laat een stijgende trend zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.





Lange termijn: dollar breekt yen-barrières

De USD/JPY is boven de voorgaande weerstand van ¥139,39 (de top van 15 juli) gebroken. Dit bevestigt de stijgende trend en geeft een nieuwe technische verbetering aan.

We houden rekening met een verdere koersstijging, in eerste instantie richting 152 (berekend koersdoel). Om het positieve plaatje intact te laten, is het wel van belang dat de steun van ¥130,39 (de bodem van 5 augustus) intact blijft.

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (glooiende rode doorlopende lijn), wijst bij de USD/JPY op een positieve technische conditie.