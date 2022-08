Koersexplosie Just Eat Takeaway en felle discussie over Philips

Dat hier nou eens eindelijk forse kritiek word geuit over niels koerts en Arend jan kamp werd wel effe tijd. Klopt analisten willen elkaar normaal nooit tegenspreken. Want dat tast hun eigenbelang aan. Philips verkocht ik op moment van de eerste aanval op de torrens 11 sep 2001 voor 32 euros sinds die tijd is het nooit wat geworden heb het nooit terug gekocht ook niet na de dip. Velen klagen steen en been op de beurs maar vragen zich niet af wie de echte uil is. In de meeste gevallen de klager zelf. Er zijn echt vuistregels waar je je aan moet houden!!

1) koop nooit een aandeel waar het bedrijf nog honderden miljoenen in moet stoppen en ieder kwartaal maar afschrijven waar je dus geen of een schijntje dividend krijgt.

2) om de echt waarde van een aandeel te bepalen (om koopwaardig te zijn) mag het niet meer kosten dan 12 keer het uit te betalen dividend en moet het minstens ook vijf jaar of langer dit dividend betaald hebben. Betaal je meer dan ga je de mist in. (VERLIES)

3) Als men dus alle techaandelen uit de AEX onder de loep nemen mag het dus duidelijk wezen dat ze bezopen hoog staan.

4) Met een recessie voor de deur mag het ook duidelijk wezen dat de beurs nog swiepers gaat krijgen waar het nog echt gaat knallen. Dus gewoon cash zitten zoals ik is de boodschap.

5) geduldig wezen en de puinhoop gewoon oprapen schroot kost weinig hahahaha

6) Laat je nooit verleiden door analisten die zeggen dat ze analist zijn het zijn gewoon kaffers die geld aan jou willen verdienen. Ga af op je eigen instinkt en hou mijn vuistregel

1 en 2 vast!!! Werkt echt hoor.

7) mijn goede raad kost helemaal niets!!!

8) OPLETTEN MET ING!!! en op basis van de laatste 3 jaar dividend amper 4 euros waard!!

9) Aex terug naar de 440 zal mij zeer zeker niet verwonderen dus opletten!!

Wens iedereen succes toe en gewoon de beentjes op aarde houden ok?