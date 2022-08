Vlakke koersen voorbeurs, Philips CEO weg en gekste dingen gebeuren

Hét nieuws nu, zo meer:

De AEX indicatie is +0,5% rond 732 in wat intussen een markt van extreme uitersten is.

Economie maakt overal slagzij, er is chaos op de energiemarkt op twee snelheden en op de beurs is er enerzijds enorme risicobereidheid, anderzijds hoogtevrees, maar bovenal is weer niets te dol.

Europese en Amerikaanse openen of staan allemaal net boven of onder nulpunt. De AEX springt er uit

In Azië staat net als gisteren bijna alles en iedereen wat hoger, maar de Hang Seng daalt weer 0,6%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot desondanks +2,1% op 19,95

De dollar ligt vlak op 1,017

De Duitse tienjaars rente stijgt twee basispunten naar 0,91% en de Amerikaanse raakt er eentje kwijt op 2,80%

Goud doet -0,1%, olie staat -0,4% na die klap gisteren en crypto noteert ook minnen, van een paar tienden tot ruim een procent

Daar gaat ie, op Wall Street was dit gisteren het nieuws en onze Duitse vriend weet altijd in één tweet de meeste informatie van iedereen te proppen. De beroemde Michael Burry heeft nog maar één aandeel over: een gevangenis, echt! CNBC heeft een vrij toegankelijk verhaal hierover.

‘Big Short’ investor Michael Burry dumps stock portfolio after market crash warnings to just 1: private-prison operator Geo Group. Scion sold off its long positions on 11 comps during Q2, incl bullish bets on Alphabet, Meta, Bristol-Meyers Squibb & Nexstar https://t.co/I0n5DZxIxa pic.twitter.com/BYf0EbE10l — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 15, 2022

Er zijn meer grote verkopers:

Some of the biggest US institutional investors, from Tiger Global to Yale University’s endowment, were busy dumping stocks from their portfolios in the second quarter as markets cratered https://t.co/lHr4blUG3J — Bloomberg Markets (@markets) August 16, 2022

Er zijn echter ook grote (terug)kopers. Ray Dalio's Bridgewater heeft zijn short ASML gecoverd. Hij is nog wel short ING.

Deurtje verderop wordt er weer vrolijk met meme-aandeel Bed Bath & Beyond gesmeten. Let wel, dit zijn echt niet alleen Reddit- en Robinhood-particulieren hoor, die hiermee aan het gooien zijn, zoals Markt Watch schrijft. Als er wat te halen valt en er vooral beweging en omzet is...



Bij collega meme-aandelen Gamestop en AMC is het echter veel minder.



Intussen bij Peloton. Dat ging een paar jaar geleden als techbedrijf naar de beurs met héél dure hometrainers en een appje. De koers? Laat maar zitten en die fiets mag u nu zelf in elkaar rossen. Het bedrijf moet maar hopen en bidden dat Ikea biedt...?

Peloton is planning to redesign its bikes so that customers can self-assemble them at home and will explore letting users beam its content to rival workout machines, part of a wide-ranging turnaround bid under CEO Barry McCarthy https://t.co/6t82CMjJmW — Bloomberg Markets (@markets) August 16, 2022

En dan deze nog, alsof Nina Brink een zak geld krijgt om een internetbedrijf te beginnen. Google maar, Adam Neumann maakte een totale puinhoop van WeWork en verbrandde al iets van $50 miljard nog voor dat bedrijf naar de beurs ging. Hij krijgt nu $350 miljoen mee van zeker geen prutser... toch?

Silicon Valley giant Andreessen Horowitz backs Adam Neumann's real estate firm Flow https://t.co/mP6iUlwhL6 pic.twitter.com/oUByNqkHZz — Yahoo Finance (@YahooFinance) August 15, 2022

En wie hebben we daar? Daniel Loeb! Bij ons bekend van Unilever en DSM. Hij wil een Walt, een Disney en misschien ook nog wel een Kwik, Kwek en Kwak.

WATCH: Hedge fund Third Point unveiled a new position in Walt Disney and made a string of suggestions, ranging from spinning off cable sports channel ESPN to share buybacks to new board members, to improve the company's fortunes https://t.co/gQjtig72PV pic.twitter.com/cx87KyU2UF — Reuters Business (@ReutersBiz) August 15, 2022

Er is ook nog serieus nieuws. Zie hier de Q2's van TKH. Dat werd in de pandemie ook midscheeps geraakt, maar laat maar schuiven. Lijkt goed. Hier het verslag.



Nu eerst koffie en de AEX heeft nog steeds intradagjetopje 736,34 van 4 augustus staan.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:17 Roy Jakobs nieuwe CEO Philips

08:08 AEX start handelsdag vermoedelijk hoger

07:47 Sterke omzetgroei TKH

07:39 Arcadis aan de slag met Britse spoorlijn

07:31 Jefferies verlaagt koersdoel Ebusco

07:18 Berenberg haalt Alfen van kooplijst

07:01 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:53 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:53 Beursagenda: macro-economisch

06:52 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

15 aug Disney en Tesla blikvangers op groen Wall Street

15 aug Beursupdate: AEX op Wall Street

15 aug Olieprijs onder druk

15 aug Update: activistische belegger neemt aanzienlijk belang in Disney

15 aug Wall Street koerst hoger

15 aug Bescheiden winsten Europese beurzen

Analistenadvies en dit gaat vast sporen nalaten:

Alfen: naar hold van buy €110) - Berenberg

Ebusco: naar €26 van €32 (buy) - Jefferies

De AFM meldt deze shorts:

De agenda en zet de wekker op 11:00 uur om te zien hoe de stemming Mannschaftland is.

07:30 TKH - Cijfers tweede kwartaal

09:00 Flow Traders - Ex-dividend

11:00 ZEW economisch sentiment - Augustus (Dld)

14:30 Woningbouw en vergunningen - Juli (VS)

15:15 Industriële productie - Juli (VS)

Zeg het maar, zitten we nou in een bull- of bear market? De korte trend is in ieder geval omhoog.

WATCH: Stocks ended higher on Monday, extending gains from last week when signs that U.S. inflation may have peaked in July increased investor confidence that a bull market could be under way https://t.co/QkzORiiHu4 pic.twitter.com/mjJsVW6OVH — Reuters Business (@ReutersBiz) August 16, 2022

Of kopen we wel aandelen, maar even geen telefoons en laptops? Honderd m/v er uit.

New story: Apple is laying off contract recruiters in a rare move as part of its hiring and spending slowdown. https://t.co/YwCAJt6m42 — Mark Gurman (@markgurman) August 16, 2022

Bij BHP klotst de winst in ieder geval over de plinten of de mijnrand.

BHP reported bumper profits on surging commodity prices, sending shares sharply higher, as the global miner failed to rule out a second approach in its spurned $6 billion bid for OZ Minerals https://t.co/6FnwKhQaoi pic.twitter.com/Uz29e13EVh — Reuters Business (@ReutersBiz) August 16, 2022

China heeft ook betere tijden gekend?

China needs to roll out more stimulus to boost economic growth as the recovery isn’t solid and its momentum showed signs of slowing, says Financial News, a newspaper backed by the central bank https://t.co/a3noZcHYam — Bloomberg Markets (@markets) August 16, 2022

De grootste belegger ter wereld vertrouwt het niet:

BlackRock strategists expect U.S. company earnings to deteriorate and the Federal Reserve to hike interest rates to a level that will “stall the economic restart,” given persistent inflation that’s likely to settle above pre-COVID levels. https://t.co/vZyjDeQyB7 — MarketWatch (@MarketWatch) August 15, 2022

Geen idee wie of wat dit is, maar het is wel zo. Het hele leven is risico.

Ook nog even lachen, hoor. Dit is echt heel leuk. Ik zeg: doen :-)

Veel plezier en succes vandaag.