Zowaar een min voorbeurs, er is Heineken en let op inkoopmanagers

De AEX-indicatie is -0,5% na de ware wondermaand juli met +11,3%, dat maken we ook niet ieder jaar mee. Beetje afkoeling van het feestgedruis vorig week, de networks geven geen reden voor de daling.

Europese futures noteren net boven of onder het vriespunt

De Amerikaanse futures doen -0,3%

In Azië staat alles een paar tienden in de plus op Hong Kong, Seoul en Taipei die het met een klein minnetje doen. Alibaba doet -3,0% op Amerikaanse noteringsgedoe, Tencent staat -1,3% en Sony noteert -2,7% op beroerde cijfers

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -4,5% op 21,3

De dollar ligt vlak op 1,022

De Duitse tienjaars rente zakt één basispunt naar 0,82% en de Amerikaanse stijgt er drie naar 2,68%

Goud doet -0,4%, olie staat -0,5% à -0,7% en crypto noteert rond een procentje lager

We zijn zeven maanden onderweg in 2022 en dit waren de magere maanden? Het lijkt alsof de AEX dit hardop denkt. De recente stijging gaat zelfs sneller dan de daling dit jaar. Formeel is er pas sprake van weer een bull market bij +20% en dan twee maanden daarboven blijven.



Ik wil niemand op rare ideeën brengen, maar bijvoorbeeld de roemruchte Ark Innovation ETF van Cathie Wood voldoet hier al aan. Het fonds in de meest hippe en schreeuwerige Amerikaanse niet-winstgevende groeiaandelen die u maar kan bedenken, zit al sinds mei weer in een bull market.



Verrast? Dat doen wel meer dingen dit jaar. Zoals deze. Stranded assets, iedereen was er al heilig van overtuigd dat kolen, gas en olie waardeloos waren. We hadden het dús kunnen weten dat dit een screaming buy was, zou ik bijna zeggen.

Revenge of "old world economy": Exxon generated more free cash than Alphabet for the first time since 2018. Exxon is #3 in the S&P 500 behind Apple & Microsoft. Chevron jumped up in the ranks w/cash inflow to #5. https://t.co/RJ8nmbtlJA pic.twitter.com/97iXifFWaY — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) July 31, 2022

Over naar het Damrak: Heineken heeft Q2's, verslaat ruim de verwachtingen, worstelt echter met inflatie en kosten en verlaagt, zoals eerder aangegeven dit jaar, de margeverwachtingen 2023. Er staat alleen niet bij hoeveel. ABM FN schrijft:

Heineken verwacht significante inflatiedruk in de tweede helft van het jaar en in 2023. Als gevolg paste de brouwer de verwachtingen voor volgend jaar aan.

Aanvankelijk mikte Heineken op een operationele marge van 17,0%. Dat doel laat de brouwer varen en zei enkel nog op autonome basis een operationele winstgroei te behalen van 5 tot 10%.



Deze week heeft Pharming cijfers en ze heeft nu al nieuws, hier leest u het nieuwsbericht:



Het zijn vooral de inkoopmanagersindices industrie juli die de markt vandaag bezighouden, zeker nadat vorige week de eerste schattingen uit vooral de VS zo tegenvielen. Dit weekend en vandaag voldoet China niet aan de consensus. Bij ons verschijnt om 09:00 de Nevi PMI.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:19 Beursblik: experts blijven somber gestemd maar ASML en Shell kansrijk

08:08 Duitse detailhandelsverkopen gedaald

08:03 Licht lagere opening AEX voorzien

07:29 Heineken overtreft verwachtingen

07:15 Positief nieuws Pharming in Europa

07:06 Lichte krimp Chinese industrie

06:56 Europese beurzen openen lager

06:55 Groeivertraging Japanse industrie

06:53 Chinese industrie groeit nog net

06:49 Beursagenda: macro-economisch

06:48 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:47 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

31 jul Positieve studiedata Vivoryon

31 jul CSC krijgt groen licht op Maagdeneilanden voor overname Intertrust

31 jul Inkopers, banen en kwartaalcijfers

31 jul Elliott kleiner in Ahold

31 jul Ordina rondt aandeleninkoop af

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

07:00 Heineken - Cijfers tweede kwartaal

09:00 AMG - Ex-dividend

08:00 Detailhandelsverkopen - Juni (Dld)

11:00 Werkloosheid - Juni (eur)

16:00 Bouwuitgaven - Juni (VS)

En dan nog even dit

Ja, het was heel gezellig vrijdag.

U.S. stocks ended higher on Friday, rounding out a strong month for the S&P 500 and Nasdaq, which posted their biggest monthly percentage gains since April 2020 https://t.co/FnD64zOzfH pic.twitter.com/GQCqaFG7yP — Reuters Business (@ReutersBiz) July 30, 2022

Peak-inflatie? zeg het maar:

Asia's factories struggled for momentum in July as China's strict COVID restrictions and flagging global demand slowed production, although early signs red-hot inflation may be peaking provided some optimism for firms squeezed by prices https://t.co/2eFPrDlE4B pic.twitter.com/RFVnfhhwnV — Reuters Business (@ReutersBiz) August 1, 2022

Hier de marktverwachtingen, kan, hoeft niet:



Meer cijfers, dit zal ook bij Nvidia impact hebben?

Sony fell as much as 7% after the tech giant trimmed its profit outlook, reflecting the impact of recession fears on the global gaming industry https://t.co/a83iPIyTE9 — Bloomberg Markets (@markets) August 1, 2022

De grootse Britse bank:

LATEST: HSBC delivers a better-than-estimated profit, buoyed by rising interest rates, and vowed to restore its dividend to pre-Covid outbreak levels as soon as possible https://t.co/uRP5nSDWkd — Bloomberg Markets (@markets) August 1, 2022

Gehannes steeds met die noteringen:

Alibaba Group said it would work to maintain its New York Stock Exchange listing alongside its Hong Kong listing after the Chinese e-commerce giant was placed on a delisting watchlist by U.S. authorities https://t.co/lmHROO9gEB pic.twitter.com/aEF4NUUCQ3 — Reuters Business (@ReutersBiz) August 1, 2022

Heeft iemand enig idee van Chinese publieke en private schulden?

Local governments in China were already struggling with high debt loads and unsustainable expenses as 2022 began, and now the strains are getting worse https://t.co/ljTg1K1MzI — The Wall Street Journal (@WSJ) August 1, 2022

Wat dacht u van vastgoed?

China’s top 100 developers saw home sales slump further in July, indicating a widening mortgage boycott crisis emerging around the country has further weighed on buyer confidence https://t.co/92oabZm225 — Bloomberg Markets (@markets) August 1, 2022

Allebei hoogste risicocategorie, crypto beweegt sinds een jaartje opvallend met tech- en groeiaandelen mee:

Bitcoin declines after reaching the highest levels since mid-June on Saturday amid optimism that the market may have recovered from its worst levels https://t.co/Iy4eZ0sklB — Bloomberg Markets (@markets) August 1, 2022

Zie hier de Nasdaq 100 versus bitcoin (paars):



Veel cijfers weer, maar de belangrijkste zijn al door en er is Amerikaanse arbeidsmarktdata:

?? Here’s what to watch in the world of business and finance in the week up to August 5 https://t.co/nn7ibYpZ2f pic.twitter.com/J7bborPs31 — Reuters Business (@ReutersBiz) July 30, 2022

Goh:

Correction: AMD passes Intel in market cap once again https://t.co/W2VxTx1PLb — CNBC (@CNBC) July 29, 2022

Klinkt spannend:

The trial of JPMorgan’s former head of precious metals has offered unprecedented insights into the trading desk that dominates the global gold market https://t.co/JvZxCz4HDK — Bloomberg Markets (@markets) July 31, 2022

Veel plezier en succes vandaag.