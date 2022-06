Een op de drie denkt dat bitcoin dit jaar tot $50.000 kan stijgen

Bijna een derde van de respondenten in de IEX Bull Bear Enquête denkt dat bitcoin dit jaar tot $50.000 kan stijgen. Maar ook 21% vreest dat de digitale munt tot onder de $10.000 gezakt zal zijn op 31 december 2022.

Verder is duidelijk dat het algehele beurssentiment is omgeslagen: de Bull Bear Indicator is onder de 50 gedoken, wat duidt op een bearish sentiment.

Nog maar 34,2% verwacht voor aankomende maand een stijging van de AEX van 2% of meer, terwijl dat vorige maand nog ruim 50% was. Voor de langere termijn - komende zes maanden - verwacht ruim de helft een stijging van de AEX van 3% of meer (dat was 67,4%).

Bull Bear Indicator

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, is onder de 50 gedoken: hij gaat van 53,7 vorige maand naar 49,5 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish).

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor juli is als volgt (tussen haakjes de scores voor mei):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 6,2% (was 5,6%)

Optimistisch: 22,4% (was 35,4%)

Neutraal: 31,2% (was 39,2%)

Pessimistisch: 29,7% (was 16,8%)

Zeer pessimistisch: 10,5% (was 3,0%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 7,3% (was 6,8%)

Optimistisch: 25,9% (was 42,9%)

Neutraal: 28,5% (was 36,3%)

Pessimistisch: 28,7% (was 12,4%)

Zeer pessimistisch: 9,6% (was 1,6%)

AEX komende maand

Omhoog: 34,2% (was 50,3%)

Neutraal: 28,9% (was 37,6%)

Omlaag: 36,9% (was 12,1%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 50,8% (was 67,4%)

Neutraal: 16,3% (was 16,8%)

Omlaag: 32,9% (was 15,8%)

Twee extra vragen

Deze keer voegden we twee extra vragen toe.

Uit de antwoorden op de eerste blijkt dat het grootste deel van de respondenten, zo'n twee derde, nooit cryptovaluta's heeft gekocht. 10% heeft zich niet van de wijs laten brengen door de crash en belegt er nog evenveel in. 5,3% is juist meer in crypto gaan beleggen en ruim 10% heeft de handdoek helemaal in de ring gegooid.

Ik ben dit jaar...

...meer in crypto gaan beleggen 5,3% ...evenveel in crypto aan het beleggen 10% ..minder in crypto gaan beleggen 9,3% ...volledig uitgestapt 10,3% Ik heb nooit in crypto belegd 65,1%



De tweede vraag luidde: Wat is uw voorspelling van de eindstand van bitcoin in 2022?

Het grootste gedeelte (44,6%) verwacht een eindstand tussen de $10.000 en $20.000, maar toch ook een aanzienlijk deel, 21%, denkt dat bitcoin aan het einde van het jaar lager dan $10.000 zal koersen.

Ongeveer een derde voorziet een stand tussen de $20.000 en $50.000 en een klein percentage optimisten (2,4%) denkt dat de koers van bitcoin tot boven de $50.000 zal reiken op 31 december 2022.

Lager dan $10.000 21% Tussen $10.000 en $20.000 44,6% Tussen $20.000 en $50.000 29,9% Meer dan $50.000 4,5%



Aandelenkeuzes juni

Hoe hebben de gekozen aandelen het gedaan afgelopen maand? Het was één doffe ellende op de beurzen, wat wel te zien is aan de overvloed aan rode cijfers hieronder. De AEX moest maar liefst 8% inleveren. Met de gekozen aandelen ging het nog vreselijker: chippers ASML en Besi spanden met -15,9 en -21,5% de kroon bij de toppers.

Bij de floppers waren Just Eat Takeaway en Unibail-Rodamco dan wel de juiste keuzes met rendementen van -27,1% en -24,6%.

Toppers juni Rendement Floppers juni Rendement ASML -15,9% Just Eat Takeaway -27,1% Besi -21,5% Philips -16,7% ING -11,9% Unibail-Rodamco -24,6% Shell -8,9% Unilever -4,2% Gemiddeld -14,5% Gemiddeld -18,1% AEX -8%

De berekeningen zijn gebaseerd op intraday-koersen rond het niddaguur op 30 juni.

Favoriete aandelen juli

Dan een blik op de individuele namen voor komende maand. Welke aandelen zijn favoriet? En welke moeten we mijden? Voor de berekening hebben we voor- en tegenstemmen tegen elkaar weggestreept.

ASML is niet van de eerste plaats af te slaan en staat deze keer met 116 positieve stemmen weer fier bovenaan. Ook voor Prosus lopen beleggers warm. ING en Aegon maken de top 4 af.

De respondenten moeten al tijden niets hebben van Just Eat Takeaway en de perikelen van deze week helpen daar niet aan mee. Met een overweldigend aantal van 215 negatieve stemmen staat het aandeel aan kop bij de floppers. Net als vorige maand staan Philips en Unibail-Rodamco op 2 en 3. Unilever verdwijnt uit het floplijstje en wordt vervangen door Randstad.

Toppers juli Stemmen Floppers juli Stemmen ASML +116 Just Eat Takeaway -215 Prosus +80 Philips -98 ING +78 Unibail-Rodamco -72 Aegon +41 Randstad -57



Deze keer deden 1145 beleggers mee aan de enquête, waarvoor onze hartelijke dank!