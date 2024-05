Aegon blijft ruim bij kas Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft in het eerste kwartaal naar verwachting minder kapitaal binnengehaald dan een jaar eerder, maar blijft ruim bij kas. Dat blijkt uit een consensusverwachting van analisten die de verzekeraar samenstelde. Analisten rekenen gemiddeld op 260 miljoen euro kapitaal dat operationeel werd gegenereerd, afgezien van kosten van de holding en operationele kosten. Dat is minder dan de 292 miljoen euro in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Inclusief de genoemde kosten zou dit 189 miljoen euro zijn, becijferde de consensus. De kaspositie in de holding zou eind maart 1,94 miljard euro bedragen, ruim hoger dan de 1,44 miljard euro een jaar eerder. De solvabiliteit volgens de Amerikaanse regels wordt geschat op 443 procent. Dat zou meer zijn dan de 436 procent een jaar eerder. Voor de Britse tak Scottish Equitable zou de solvabiliteit volgens de Europese richtlijnen op 188 procent uitkomen, ook hoger dan de 171 procent per eind maart 2023. Analisten van Berenberg noemden vorige maand drie redenen om het aandeel Aegon nu te kopen. De marktkapitalisatie is, wanneer het belang in ASR Nederland niet wordt meegeteld, slechts 7,8 keer de verwachte winst. Bovendien vaart de vermogensbeheertak van Aegon wel bij de sterke markt voor beleggingen, wat extra cash zal opleveren. De verwachte kaspositie van 1,9 miljard euro is na de resterende aandeleninkoop in verband met ASR van 262 miljoen euro nog altijd 1,6 miljard euro, wat betekent dat er in augustus een nieuwe aandeleninkoop kan worden aangekondigd, voorziet Berenberg. Deutsche Bank was vorige maand iets minder enthousiast in aanloop naar de kwartaalupdate. Wel ging het koersdoel omhoog. Deutsche Bank merkt op dat Aegon al acht kwartalen op rij positief verraste met het operationeel gegenereerde kapitaal en sluit een nieuwe meevaller dan ook niet uit. Deutsche Bank denkt dat de koers zeker positief zal reageren bij de aankondiging van een volgende aandeleninkoop, maar dat zit er pas in bij de halfjaarcijfers, denken de analisten. ING merkte nog op dat het aandeel Aegon goed heeft gepresteerd in de afgelopen maanden, veel sterker dan van sectorgenoten. "Dus de kwartaalupdate moet sterk zijn om deze outperformance vast te kunnen houden", waarschuwde ING, dat een koopadvies hanteert. Aegon publiceert de resultaten donderdag voorbeurs. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.