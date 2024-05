Hogere opening voor Wall Street in de maak

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, nadat de inflatiecijfers voor april geen verrassingen opleverden.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden een half uur voor de opening 0,4 procent hoger.

Alle ogen waren vooraf gericht op de inflatiecijfers, die positief werden ontvangen. De consumentenprijzen stegen in april met 3,4 procent, wat iets minder sterk was dan de 3,5 procent van maart. De prijsstijging op maandbasis van 0,3 procent was iets lager dan de 0,4 procent die was voorzien. De kerninflatie zakte van 3,8 naar 3,6 procent.

Verder bleken de detailhandelsverkopen in april op hetzelfde niveau te liggen als in maart.

De Empire State index voor de industrie in de regio New York liet in mei juist een lichte verslechtering zien, waar een minder slecht cijfer was voorspeld door analisten.

De olieprijs was stabiel. Een juni-future WTI ruwe olie noteerde vrijwel ongewijzigd op 78,06 dollar en Brent-olie kostte 82,34 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0824. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0820 borden.

Bedrijfsnieuws

Boeing daalde 0,2 procent in de handel voorbeurs nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie zei dat de voorwaarden niet zijn nagekomen van een schikking die drie jaar geleden werd bereikt over de rol van Boeing-medewerkers in twee dodelijke ongelukken met 737 MAX vliegtuigen, die binnen vijf maanden tijd plaatsvonden.

DLocal verloor 30 procent voorbeurs na tegenvallende omzetcijfers.

GameStop verloor voorbeurs 15 procent, na een koerswinst van 60 procent op dinsdag en 74 procent maandag. Het is niet de eerste keer dat dit zogenaamde meme-aandeel door beleggers in korte tijd uitzonderlijk sterk wordt opgestuwd. Ook AMC Entertainment, met een vergelijkbare historie, stond voorbeurs fors lager.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag hoger. De S&P 500 index steeg 0,5 procent tot 5.246,68 punten, de Nasdaq klom 0,8 procent tot 16.511,18 en de Dow Jones-index steeg 0,3 procent tot 39.558,11 punten.