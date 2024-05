Aandeelhouders Euronext stemmen tegen remuneratierapport Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Aandeelhouders van Euronext hebben woensdag tijdens de jaarvergadering ingestemd met alle agendapunten, met uitzondering van het punt over het beloningsbeleid. Het remuneratierapport werd weggestemd, zo bleek. Het betreft overigens een adviserende stem. Onder meer het dividendvoorstel, decharge en een aantal benoemingen en herbenoemingen, waaronder die van Simone Huis in 't Veld, de CEO van Euronext Amsterdam, werden wel goedgekeurd. Bron: ABM Financial News

