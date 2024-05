Vlakke futures Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd nog ongewijzigd. Alle ogen zijn gericht op het inflatiecijfer van vanmiddag. De markt houdt rekening met een inflatie van 0,4 procent op maandbasis en op jaarbasis van 3,4 procent. Aandelenkoersen zullen mogelijk stijgen als de cijfers laten zien dat de inflatie in april aan het afkoelen was, zo stelden analisten van Swissquote Bank. Daarnaast zijn er voor de openingsbel op Wall Street cijfers over de detailhandelsverkopen in april, de industrie in de regio New York in mei en de bedrijfsvoorraden in maart. De olieprijs daalde licht. Een juni-future WTI ruwe olie daalde 0,2 procent tot 77,85 dollar en Brent-olie kostte 82,16 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0824. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0820 borden. Bedrijfsnieuws Boeing daalde 1,5 procent in de handel voorbeurs nadat het Amerikaanse ministerie van Justitie zei dat de voorwaarden niet zijn nagekomen van een schikking die drie jaar geleden werd bereikt over de rol van Boeing-medewerkers in twee dodelijke ongelukken met 737 MAX vliegtuigen, die binnen vijf maanden tijd plaatsvonden. DLocal verloor 26 procent voorbeurs na tegenvallende omzetcijfers. GameStop won voorbeurs 24 procent, na een koerswinst van 60 procent op dinsdag en 74 procent maandag. Het is niet de eerste keer dat dit zogenaamde meme-aandeel door beleggers in korte tijd ongekend sterk wordt opgestuwd. Ook AMC Entertainment en Plug Power, met een vergelijkbare historie, stonden hoger voorbeurs. Nextracker meldde een omzetgroei van 42 procent tot 737 miljoen dollar en heeft 4 miljard dollar aan orders voor zijn zonne-energietrackers en -software. Het aandeel steeg 11 procent voorbeurs. Slotstanden Wall Street sloot dinsdag hoger. De S&P 500 index steeg 0,5 procent tot 5.246,68 punten, de Nasdaq klom 0,8 procent tot 16.511,18 en de Dow Jones-index steeg 0,3 procent tot 39.558,11 punten. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.