Beursblik: Amerikaanse inflatiecijfers geven Fed weer wat hoop

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Amerikaanse inflatierapport over april is op maandbasis voor de Fed een stuk minder ontmoedigend dan het rapport over maart. Dit zei marktanalist Philip Marey van Rabobank woensdag tegen ABM Financial Nieuws. "Daar staat dan weer wel nog altijd een, zij het, kleine stijging voor de inflatie voor de dienstensector exclusief huisvestingskosten van 4,8 naar 4,9 procent tegenover. Een maand eerder steeg deze inflatie al van 3,9 naar 4,8 procent, terwijl de doelstelling van de Fed voor deze deelinflatie op of iets boven de 2 procent ligt. Niettemin geeft dit rapport naar ons idee de Fed weer iets meer hoop op een inflatiebeeld dat past bij de doelstelling van een algemene inflatie van 2 procent. De inflatie voor huisvesting daalde in april op maandbasis van 5,7 naar 5,5 procent", aldus Marey. De Amerikaanse inflatie kwam op jaarbasis uit op 3,4 procent in april. Dat was 3,5 procent in maart. De kerninflatie daalde naar 3,6 procent, van 3,8 procent in maart. Beide cijfers kwam overeen met de verwachtingen. Op maandbasis stegen de consumentenprijzen en de kerninflatie met 0,3 procent tegen 0,4 procent in beide gevallen een maand eerder. De taxatie vooraf was voor de inflatie 0,4 procent en voor de kerninflatie 0,3 procent. De euro noteerde woensdag kort na publicatie van het rapport 0,4 procent hoger op 1,0860 dollar, na eerder op de dag rond 1,0830 dollar te hebben genoteerd. Bron: ABM Financial News

