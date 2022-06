Deze bedrijven komen met een winstwaarschuwing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Beurs vandaag, Redactioneel Categorie: Podcast

Het is weer vrijdag en dat betekent een gloednieuwe aflevering van de IEX BeleggersPodcast. Marktcommentator Arend Jan Kamp en aandelenanalist Niels Koerts bespreken een aantal bedrijven dat op korte termijn mogelijk met een winstwaarschuwing komt. "Bedrijven komen binnenkort weer met cijfers en dus worden de komende weken weer het winstwaarschuwingseizoen", vertelt Kamp in de luistershow. "Tussen eind juli en begin augustus openen de meeste bedrijven hun boeken. Wie zijn verwachtingen niet gaat halen, moet nu doorkomen met het nieuws dat het niks geworden is." Deze winstwaarschuwingen hebben vaak een behoorlijke invloed op de koers. Om die reden noemen de heren een aantal fondsen waarvan zij een winstwaarschuwing verwachten. In een eerdere aflevering sprak Koerts al over Philips, maar er zijn er meer, zo zegt hij in deze aflevering. Verder bespreken zijn de volgende onderwerpen. De dalende rentes



Kelderende olieprijs



Een grote shorter op de markt



Bitcoin: Buy the dip?



De teleurstellende strategie-update van CM.com



De winstwaarschuwing van FlatexDegiro



Een daverende spelshow



De overnames van Galapagos



De koersdaling van Shell



BAM

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.