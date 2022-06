De aardgasprijs blaast wat stoom af

Na een krachtige rally, waarbij de koers vele malen over de kop is gegaan, blaast de koers van Natural Gas wat stoom af.

Het is opvallend dat de gasprijs een pas op de plaats maakt, in de week dat Rusland de gaskraan naar ons land dichtkneep. Eind vorige week stond de prijs van aardgas op $8,70, thans noteren we $8,75.

Van $1,53 naar bijna $9 in twee jaar tijd

Begin mei noteerde Natural Gas rond $9, dus we doen de laatste weken niet zoveel. De huidige gasprijs komt anders over, als je die vergelijkt met die van een paar jaar geleden. In maart 2020 stond de koers zelfs even op $1,53.

De marktprijs van aardgas is in ruim twee jaar dus bijna verzesvoudigd. Overigens is Brent Olie sinds voorjaar 2020 in marktwaarde nagenoeg vervijfvoudigd.

Boom in grondstoffenprijzen

Dat we nu tegen hyperinflatie aankijken is vanuit het perspectief van de energiemarkten niet zo vreemd. Want bijna alle belangrijke grondstoffen, zoals ook industriële metalen en granen, zijn een paar keer over de kop gegaan in de afgelopen twee jaar.

Dat we gewend raken aan torenhoge inflatie is dus begrijpelijk. Ik zag in mei vorig jaar al de eerste signalen van mogelijke hyperinflatie.

Vandaag bekijk ik de koersontwikkeling van aardgas. Dat de gasprijs de uptrend op korte termijn zal doorzetten, is nog geen uitgemaakte zaak. Eerst moet de tussentijdse horde rond $9 gebroken worden.

Aardgas herstelt vanaf onderkant stijgende trendkanaal

De trend van Natural Gas is opwaarts gericht. De hogere toppen en hogere bodems geven aan dat beleggers op hogere niveaus durven (bij-) te kopen. Er ligt weerstand $9,00 (gevormd op 6 mei).

De stijgende trend is intact zolang de koers hogere toppen en bodems blijft vormen. De steun ligt rond $7,03 (de bodem van 9 mei).

Lange termijn Natural Gas

De gasprijs is dit voorjaar boven de top van eind 2021 rond $6,36 gebroken. Hierdoor is het technische plaatje verbeterd. De koers heeft vervolgens een top gevormd rond $9 (de top van 6 mei).

Pas na een uitbraak boven de weerstand van $9 wordt de uptrend hervat. Daarna wordt $13,70 het volgende opwaartse koersdoel.

De steun ligt op $6,36 (de bodem van 5 oktober 2021). De 200-dagenlijn van Natural Gas laat een opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.