DSM wordt minder cyclisch, waardevoller en misschien Dividend Aristocrat

Duidelijk. DSM-Firmenich is ook meteen de grootste speler in onder meer voedsel- en verzorgingsproducteningrediënten in de sector.

31-May-2022 07:01:28 - DSM AND FIRMENICH TO MERGE, BECOMING THE LEADING CREATION AND INNOVATION PARTNER IN NUTRITION, BEAUTY AND WELL-BEING

Een paar grafieken kunnen soms al veel vertellen. Van onze beleggersdesk mag u een fundamentele analyse verwachten van de voorgenomen fusie DSM-Firmenich, waar analisten, beursvolgers en de markt zelf in eerste instantie enthousiast op reageren. Bij DSM dan, want Firmenich is een privaat Zwitsers bedrijf. ABM:

De twee zien synergievoordelen ter waarde van €350 miljoen voor de aangepaste EBITDA, inclusief €500 miljoen aan extra omzet door met name de combinatie van Food & Beverage van DSM met Taste & Beyond van Firmenich. De fusie ondersteunt een dubbelcijferige winstgroei per aandeel.

Drie concurrenten

DSM-Firmenich kent, als het ervan komt, voortaan drie concurrenten en die zijn allemaal beursgenoteerd: nog een Zwitser (Givaudan), een Duitser (Symrise) en een Amerikaan (IFF).

DSM bakt er het laatste jaar alleen niks van en dat geldt op IFF na ook voor de concurrentie.



Hoever moeten we terugkijken? Want ze komen allemaal van ver. Over de afgelopen twee hoogstbewogen jaren springt DSM er aardig uit.



Sinds de beroemde maart 2009-bodem blijft DSM achter op wat nu de concurrentie wordt. In euro's, herbelegd en geïndexeerd deden deze fondsen het echter allemaal veel en veel beter dan de ook niet misselijke MSCI World Index, die natuurlijk mede weer is opgejaagd door het zwaarwegende US Big Tech.

Kortom, mooie sector en de volgende plaatjes maken duidelijk waarom DSM hiervoor kiest en in de afgelopen jaren zijn andere, minder lucratieve activiteiten heeft gedesinvesteerd.



33% onder de top

Dit plaatje is ook sinds 2009, zie aan die omzet hoe cyclisch DSM is. Anno nu moet die winst per aandeel harder omhoog. Ten minste, wil DSM de voor cyclische begrippen torenhoge waardering waarmaken. Dat lukt het laatste jaar niet. Het fonds is tot 33% onder zijn top gezakt, waar de AEX het op -20% hield.



Kijk nu eens naar Givaudan, dat is allesbehalve cyclisch. En kent een hogere waardering dan DSM. Wat een heerlijk saai aandeel op het eerste oog.



Dat geldt al helemaal voor Symrise! Wat een mooie plaatjes van de Zwitsers en de Duitsers, samen oplopende omzet-, winst- en koerslijntjes met een gelijkblijvende of liefst dalende waardering.

Dat laatste is dan wel een minpuntje. Peperduur, maar dit zijn in principe de mooiste aandelen voor lange buy & hold-beleggers.



Helaas is er bij IFF een en ander gebeurd de laatste jaren, het ziet er heel raar uit. Dit vereist onderzoek en dat gaat even voorbij dit blogje.



Dividend Aristocrat

De plaatjes van Symrise, Givaudan en DSM zelf spreken boekdelen: de Staatsmijnen willen af van het cyclische karakter, hopen met deze fusie meer waarde en een structureel hogere waardering te scheppen, en harder te groeien.

Wellicht heeft DSM-Firmenich stiekem ook de ambitie Dividend Aristocrat te worden.



Van de Staatsmijnen via bulkchemie naar een allround slimmestoffentent, die nu voor de lucratiefste en meest waardevolle daarvan kiest. Populair gezegd: van vieze kolen naar hoogwaardige voedingsstoffen dus, hoe knap. En dan een boze brief op poten van Milieudefensie krijgen dat het allemaal niet genoeg is.

Daar mag u zelf iets van vinden.