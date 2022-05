En dan heeft eigenwijs, maar duur Alfen ineens het all-time high in zicht

Het is niet alleen maar laag, lager en laagst op het Damrak. Alfen komt vandaag tot op €1,10 van intradag all-time high €103,80 van 16 september vorig jaar. Hoogste slotkoers was €102,40 van een dag eerder.



Dit plaatje gaat zo misschien rond bij de koffieautomaat in Almere. Drie jaar lang bewoog Alfen aan het touwtje bij Tesla, of andersom. Echt, u kon de twee koersen vrijwel één-op-één over elkaar heen leggen. Nu niet meer. De twee zijn hun eigen gang gegaan en Alfen doet het nu gewoon beter dan Tesla.



Dit is natuurlijk een appels-en-perenvergelijking, beter is het om er een index of tracker naast te leggen. Dit is Alfen versus de Global-X Autonomous & Electric Vehicles ETF (DRIV), de eerste EV-tracker die in Datastream bovenkomt. Voor u lacht: die ging 1,6 keer over de kop in drie jaar. Alfen wat vaker, dat wel.



Waar technologie met waarderingen en dikke neergaande trends worstelt - zelfs Adyen, ASML, ASMI en Besi - blijft Alfen onverminderd duur. Zeker voor een engineeringbedrijf, want Alfen is geen technologie. En die twee worden doorgaans en zeker de laatste jaren compleet verschillend gewaardeerd.

Zie echter hoe ineens de winst- en omzetverwachtingen versnellen. Het grote nieuws in de Q1's van het bedrijf was dat het geen last heeft van alle supply chain issues - alles op tijd en goed geregeld - en dat is héél handig, nu met name de vraag naar laadpalen explodeert. Alfen kan dus ook leveren.



Een jaar vooruitkijken is al heel wat, maar als belegger moet u scenario's maken, of hebben. Voor de komende jaren zien omzet- en winstgroeiverwachtingen er fraai uit. De marges stabiliseren wel. Tja, zeg maar wat voor waardering hierbij hoort met inflatie, rentes en mogelijk een recessie aan de horizon.



De paar analisten die het aandeel volgen zijn ook niet allemaal even enthousiast. Zie dat verkoopadvies en heel veel upside zit er niet meer in dat koersdoel. Het advies en koersdoel van IEX.nl ziet u hier.



Goed om te zien dat er dit rampjaar ook nog fondsen zijn die wel goed presteren, al moet u ze zoeken. Alfen is een apart beursverhaal aan het worden. Bij de beursgang in maart 2018 wilde niemand het aandeel hebben - marktbreed zat het toen ook even tegen - maar het doet het nu beter dan Tesla en jast tegen de brede markt in.

Leuk zo'n eigenwijs aandeel, daar is de AMX ook voor. Wees u echter bewust van die hoge waardering, ondanks de torenhoge groeicijfers. U ziet aan goudmijnen Adyen, ASML, ASMI en Besi dat ook zulke aandelen regelrecht kunnen imploderen, als de markt ze ineens te duur vindt. En dat is wel technologie.