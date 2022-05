Beurskrachs: vaak voorspeld, maar zelden op het bord

Het is maar een gemiddelde... Net als de duur van bear markets, veertien maanden.

Ondanks de barslechte markten en die onthutsende sessie gisteren op Wall Street die zelfs de S&P 500 weer naar randje bear market bracht, zit er nog geen angst en paniek in de markt. Zie volatiliteitsindices VIX (oranje) en VDAX-New maar.



Het zit er wel dik in dat u bang wordt gemaakt in de komende tijd met allerlei goeroes die hel en verdoemenis over aandelen en markten afroepen. Gisteravond deze al bovenaan op CNBC. Ze doen het graag, want ze weten dat CNBC en de andere networks er toch nooit op terugkomen als de voorspelling niet uitkomt.

Jeremy Grantham says today's bubble is worse than 2000, calls stocks to at least double their losses https://t.co/wrAjuzIGDz — CNBC (@CNBC) May 19, 2022

Wellicht vreest u ook een beurskrach en recessie - en misschien wel jarenlange seventies style stagnatie en pieredooie aandelen. In hoeverre is die vrees terecht, ofwel hoe vaak komt het echt tot een beurskrach als we elkaar daarmee weer gek lopen te maken? Want dat gebeurt iedere keer weer als de beurzen dalen.

Welnu, de kans is... nog geen 1%. Lees dit artikel maar op Barron's van zes jaar geleden, gebaseerd op dit wetenschappelijke onderzoek. De simpele conclusie op Barron's:

These factors are unable to account for all of investors’ exaggeration of crash probabilities, however, since at no point did the average individual investor believe those probabilities to be lower than 13.5%—17 times higher than the probability based on historical frequencies alone.



The bottom line? You almost certainly are more worried about a crash than is justified. While the risks of a crash are certainly not zero, they still are quite low. And very few, if any, of us are able to assess these risks objectively or rationally.

In 2017 schreef ondergetekende daar in een van de eerste IEX Magazines onderstaande column over. Afgezien van dat Jim Rogers, Marc Faber, Nouriel Roubini en Albert Edwards - die de hele bull market 2009-2022 hebben gemist - nog niet tussen de schuifdeuren zijn verschenen, is het nog steeds actueel.



Zinniger dan uzelf te kwellen met vragen als of er een krach komt, hoeveel de AEX kan dalen en wanneer de bodembel klinkt - waar u toch nooit antwoord op krijgt - is het om te bedenken wat u doet, als het gebeurt. Stilzitten, kopen, verkopen: bedenk het van te voren, want een krach komt altijd onverwacht én snel.

Zoals in 1987 toen er ineens - out of the blue in een rustige markt - op een dag -20% en in 2014 -10% op het bord stond. Misschien is het wel een geruststelling als er veel crash en krach wordt geroepen, want dan is 'ie of al geweest, of hij komt niet. Zoals er in maart 2009 op AEX 200 technische koersdoelen van 25 punten waren.

Die kwam niet op het bord. Wel AEX 829,66, november vorig jaar. Kijk, daar wordt u nou nooit voor gewaarschuwd en die is ook nog nooit voorspeld: een joekel van een bull market.