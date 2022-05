Slotcall: AEX weer onder 700, helaas ABN, JET weer het R-woord

Hebt u dit ook? Het is echt zo'n markt dat u tegen uw bleeders aan kijkt, er eigenlijk wel vanaf wil, maar...

Het is echt zo'n markt dat als u nu alsnog verkoopt, u net zult zien dat de koers dan draait

Het is echt zo'n markt dat als u toch blijft zitten, u net zult zien dat de koers niet draait, maar verder daalt

In een bull market gaan we twee stappen vooruit en dan eentje achteruit. In een bear market is het weer precies andersom. En vandaag is weer zo'n andersomdag. Daar hebben de cijfers wat mee te maken. Bij ons zijn er wat zwakheden in de Q1's van ABN Amro en het aandeel spartelt genadeloos onderaan het koersbord.

In de VS gaat grutter Target volledig aan gort (-25%) op cijfers. Net als die van Walmart gisteren maken die duidelijk dat Amerika vol door de inflatie wordt geraakt. En dat valt de markt zwaar tegen en straft alle Amerikaanse retailers zwaar af. Het R-woord gaat intussen grif rond op Wall Street. Recessie dus.

Leest u dit korte stukje maar hierover, waarom er binnenkort een rode streep bij komt in dit plaatje. En hier in Amsterdam morgen we onze handjes misschien dichtknijpen met Ahold Delhaize, dat meer dan de helft van haar omzet in de VS behaalt.

Met die daling bevestigt de AEX weer eigen beeld en trends:

De volatiliteit knalt ook weer omhoog, maar de standen dit jaar, hoewel hoog, duiden nog geenszins op paniek.

Het brede marktoverzicht dan, dit spreekt boekdelen. We openden nog in de plus vanochtend. Target is de trigger vandaag voor echt weer dik naar beneden. Bij crypto is het weer bal, de dollar trekt aan en verder spreekt het voor zicht.

Bonusplaatje, de market cap van tehter, zeg maar de systeem stablecoin. Weet uw risico.

De aandelenbeurs laat zich dit jaar niet onbetuigd, maar de vastrentende markt maakt er helemaal een potje van. De trends zijn stijl omhoog, maar zulke dagen zitten er dus ook tussen. Hier weer twee stappen omhoog en dan weer eentje omlaag, om in het thema van vandaag te blijven.

Beursplein 5

Op het Damrak zakt zelfs met deze hitte ABN Amro volledig door het ijs op haar Q1's. En die zijn echt niet zo slecht als die duideling doet vermoeden. Dit is alleen typisch voor een bear market: bij tegenvallers in cijfers gaan aandelen rücksichtlos in de verkoop, zeker als de brede markt ook nog eens bokt.

Is ABN Amro met die double digit daling nu een kans? Laat u verrassen door Martin Crum;

Beleggers ABN Amro reageren als verwende kinderen #ABNAMROBANKN.V. https://t.co/2rqYwLisbJ — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 18, 2022

Niels Koerts doet u uit de doeken wat zogezegd de Fransen nu weer voor mooie truc bij Air France-KLM hebben verzonnen (om zo groot mogelijke zeggenschap te houden, zonder te hoeven bieden).

Niels' advies en koersdoel voor Fastned zijn met de enorme daling uit- en op het bord gekomen en het is dan nu buy, hold of sell?

Er k FDn geld verdiend worden met de snellaadstations van Fastned #FASTNED https://t.co/VqsdbHDMlJ — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) May 18, 2022

Van gisteren, maar met die enorme Target zeperd moet u dit artikel misschien nog even inhalen.

Er zijn maar een paar advies- en koersdoelwijzigingen vandaag, klik op het plaatje voor de details.

Verder nog iets? Zeker. Het is weer met dik hout op het Damrak, slechts enkelingen kleuren groen. Technologie, groeiaandelen en cyclisch zijn het ergst de pineut.

Unibail is stijger van de dag en dag... en dan weet u het verder wel. De andere vastgoedfondsen stijgen ook net, of houden de voeten redelijk droog

Shell zet vandaag weer een nieuwe jaartop neer, u schrijft €28,40

Als alles daalt, komt KPN wel vaker boven drijven

Onze tech-fondsen krijgen weer een pak rammel. Prosus mag u zien als de koersreactie op Q1's Tencent die nabeurs Hong Kong door kwamen

Just Eat Takeaway, oh wat erg... Het bedrijf heeft Cathy Perry ingehuurd, misschien gaat dat helpen. Vandaag nog niet, zal nieuwigheid zijn.

????RING DING DONG???? ummm thank u @JustEatUK for making all my food fantasies come true ???????????? #ad pic.twitter.com/5E2YwaxFAi — KATY PERRY (@katyperry) May 18, 2022

Tja, werkelijk alles gaat momenteel mis...