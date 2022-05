Slotcall: AEX-fonds stijgt flink na meerdere koersdoelverhogingen

De AEX (+1,2%) kleurde groen met Prosus (+6,1%) als uitschieter naar boven. Het fonds profiteert van koersdoel- en adviesverhogingen van verschillende zakenbanken. Daarnaast beleven Chinese techaandelen een opleving en ook dat is goed nieuws voor Prosus. Want inmiddels weet iedereen dat als Tencent (+5,3%) stijgt, Prosus gezellig meedoet.

Hetzelfde gebeurde bij Ahold Delhaize (-2,6%), maar dan de andere kant op. Hier is het de enige fikse daler binnen de Nederlandse hoofdindex. Walmart (-9,8%) drukt de koers van Ahold namelijk met zijn matige cijfers. De keten van American sized supermarkten kwam vandaag tijdens zijn kwartaalupdate ook nog eens met een outlookverlaging. Beleggers vrezen dat dit doorschemert in de prestaties van Ahold Delhaize.

Christine Lagarde in College Tour

Twan Huys heeft niemand minder dan Christine Lagarde gestrikt voor zijn interviewshow College Tour. Veel is er nog niet bekend over de aflevering die 22 mei zal worden uitgezonden, maar wel dat ook president van De Nederlandsche Bank Klaas Knot aan het woord komt. In een fragment zegt hij dat het een 'realistische verwachting' is dat de rente in juli wordt verhoogd door de ECB.

Hij geeft hierbij aan dat een renteverhoging van vijftig basispunten niet uitgesloten is als er in de tussentijd tekenen ontstaan dat de inflatie zich verder aan het verbreden is of nog verder zal oplopen. Tegen de huidige inflatie is ook een renteverhoging van vijftig basispunten natuurlijk een tevergeefse poging. Dat zou wellicht anders worden wanneer het meerdere opeenvolgende rentestappen zijn en het elke keer twee kwartjes is, zoals de Fed doet.

Amerikaanse detailhandelverkopen gestegen

Cijfers van de Amerikaanse overheid laten zien dat de Amerikaanse detailhandelverkopen afgelopen maand gestegen zijn. Wel zijn deze retail sales minder sterk gestegen dan verwacht. Vooraf geraadpleegde economen rekenden namelijk op een stijging van 1% op maandbasis, maar dit viel met 0,9% iets lager uit. Op jaarbasis was de stijging 8,2%.

Grote onzekerheid rond Twitter-overname

Elon Musk, die recent Twitter (-0,6%) in zijn winkelmandje sleepte, heeft aangeven te willen wachten met afrekenen. "De deal is tijdelijk 'on hold' gezet in afwachting van details die bevestigen dat nepaccounts inderdaad minder dan 5% van het aantal gebruikers betreffen”, schreef Musk eerder op Twitter. Inmiddels heeft de Tesla-topman geconstateerd dat het aantal nepaccounts nog veel hoger ligt en dus wil hij korting. Musk is immers zakenman en geen liefdadigheidsinstelling.

“Beleggers die de laatste stuivers uit het aandeel Twitter probeerden te trekken, komen van een koude kermis thuis”, schrijft analist Niels Koerts naar aanleiding van het nieuws. In zijn vorige artikel over de microblogsite liet hij al weten dat dit geen goed idee zou zijn. Bij zijn Sell-advies gaf hij aan dat als de overname onverhoopt zou mislukken, de koers behoorlijk zou kunnen teruglopen. En zo geschiedde, de koers staat nu zo’n 31% onder Musks initiële bod.

Het basisscenario blijft dat de overname van Twitter door Elon Musk doorgaat, maar dan wel tegen een significant lagere prijs.



Laten we het ook nog even hebben over een bedrijf dat al wél in handen van Musk is: Tesla (+3,6%). Degenen die door de South China Morning Post bladerden, lazen vanochtend dat Tesla’s immense fabriek in Shanghai amper op halve kracht draait. De Chinese krant schreef dit op basis van uitspraken van de CEO’s van twee toeleveranciers. Er rollen dagelijks 1.200 EV’s uit de fabriek, terwijl dat er 2.600 zouden kunnen zijn. In april werden er slechts een kleine 11.000 Tesla’s geproduceerd, terwijl dat er een maand eerder nog ruim 55.000 waren. Tesla verwachtte met deze fabriek inmiddels al wel weer op volle toeren te draaien, maar dat is dus niet gelukt.

Bayer nog niet uit het juridisch moeras

“Het is ongekend in welk juridisch moeras Bayer (+1,2%) zich in de VS bevindt. Het al jarenlange getouwtrek rond Roundup leek - eindelijk - de eindfase te bereiken, maar de regering-Biden gooit mogelijk roet in het eten”, schrijft analist Martin Crum in zijn analyse van Bayer.

Het is de vraag of het concern op zijn etiketten van Roundup had moeten zetten dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Van de EPA mag het niet, maar volgens de regering-Biden had dit wel gemoeten. Wat dit voor Bayer en zijn aandeelhouders betekent leest u hieronder.

Willem Middelkoop op hét beursevent van Nederland

Rentes

De rentes lopen weer aardig op. De Nederlandse tienjaarsrente klimt met tien basispunten tot 1,32%.

Brede markt

De AEX (+1,2%) presteerde vergelijkbaar met de Franse CAC 40 (+1,1%), maar minder goed dan de Duitse DAX (+1,6%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 26,7 punten.

Wall Street heeft de smaak te pakken: S&P 500 (+1,4%), Dow 30 (+0,8%) en de Nasdaq (+1,7%).

De euro stijgt met 1% en noteert nu 1,054 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,1%) en zilver (-0,5%) zijn het niet eens.

Olie: WTI (+0,0%) blijft liggen en Brent (+0,3%) stijgt een beetje.

Bitcoin (-1%) verliest een beetje.

Het Damrak:

Prosus (+6,1%) is door JPMorgan op de kooplijst geplaatst nadat de zakenbank zijn koersdoel voor het bedrijf verhoogde van €45,40 naar €73,40. Ook Jefferies verhoogde zijn koersdoel, maar niet zo fors als JPMorgan. Jefferies kwam van €46 en hanteert nu een koersdoel van €50. Daarbij volstaat een houdadvies.

(+6,1%) is door JPMorgan op de kooplijst geplaatst nadat de zakenbank zijn koersdoel voor het bedrijf verhoogde van €45,40 naar €73,40. Ook Jefferies verhoogde zijn koersdoel, maar niet zo fors als JPMorgan. Jefferies kwam van €46 en hanteert nu een koersdoel van €50. Daarbij volstaat een houdadvies. " Alfen (+3,1%) heeft een meerjarige raamovereenkomst getekend met haar nieuwe partner Diebold Nixdorf, die field services zal leveren voor Alfens groeiende laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in Europa", schrijft ABM Financial News. "De laadstations van Alfen vereisen volgens Alfen zelf zeer weinig onderhoud. Updates, correcties en preventief onderhoud kunnen echter soms noodzakelijk zijn. Diebold Nixdorf zal deze field services leveren als voorkeurspartner van Alfen in een aantal Europese landen. Het partnerschap start in vier landen met de mogelijkheid in de toekomst verder uit te breiden in heel Europa."

(+3,1%) heeft een meerjarige raamovereenkomst getekend met haar nieuwe partner Diebold Nixdorf, die field services zal leveren voor Alfens groeiende laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in Europa", schrijft ABM Financial News. "De laadstations van Alfen vereisen volgens Alfen zelf zeer weinig onderhoud. Updates, correcties en preventief onderhoud kunnen echter soms noodzakelijk zijn. Diebold Nixdorf zal deze field services leveren als voorkeurspartner van Alfen in een aantal Europese landen. Het partnerschap start in vier landen met de mogelijkheid in de toekomst verder uit te breiden in heel Europa." Fastned (+7,3%) staat vandaag flink in de plus. Dat kan te maken hebben met het plan van de Europese Commissie om per 2035 alle verbrandingsmotoren in de EU in de ban te doen. Verschillende bedrijven zoals Unilever, Sanofi, Ford en Volvo steunen dit. Oh, en uiteraard heeft ook Fastned zijn krabbeltje onder dit plan gezet.

(+7,3%) staat vandaag flink in de plus. Dat kan te maken hebben met het plan van de Europese Commissie om per 2035 alle verbrandingsmotoren in de EU in de ban te doen. Verschillende bedrijven zoals Unilever, Sanofi, Ford en Volvo steunen dit. Oh, en uiteraard heeft ook Fastned zijn krabbeltje onder dit plan gezet. B&S Group (-8%) sloot flink in de min nadat ING het bedrijf van de kooplijst geschrapt heeft. ING heeft daarbij het koersdoel bijna gehalveerd: van €12,50 naar €7,25. Nu dus met een houdadvies.

(-8%) sloot flink in de min nadat ING het bedrijf van de kooplijst geschrapt heeft. ING heeft daarbij het koersdoel bijna gehalveerd: van €12,50 naar €7,25. Nu dus met een houdadvies. Avantium (+3,2%) ontvangt een Europese subsidie van €3 miljoen om de elektrochemische omzetting van CO2 in consumentenproducten te demonstreren.

Adviezen

Heineken: koopadvies met een koersdoel van €100 - Bryan, Garnier & Co

Alfen: koopadvies met een koersdoel van €115 - Bryan, Garnier & Co

DSM: naar €153 van €160 en houden - Morgan Stanley

B&S Group: naar €7,25 van €12,50 en verlaagd naar houden - ING

Prosus: naar €73,40 van €45,40 en verhoogd naar kopen - JPMorgan Cazenove

Prosus: naar €50 van €46 en houden - Jefferies

ING: naar €12 van €13 en kopen - Deutsche Bank

Agenda woensdag 18 mei 2022

00:00 Azerion - Cijfers eerste kwartaal

00:00 CTP - Cijfers eerste kwartaal

00:00 Avantium - Jaarvergadering

00:00 Corbion - Jaarvergadering

00:00 Euronext - Jaarvergadering

00:00 HAL - Cijfers eerste kwartaal en jaarvergadering

00:00 Pharming – Jaarvergadering

00:00 Tencent - Cijfers eerste kwartaal (Chi)

07:00 ABN Amro - Cijfers eerste kwartaal

00:00 Ondernemersvertrouwen - Tweede kwartaal (NL)

00:50 Economische groei - Eerste kwartaal vlpg (Jap)

08:00 Inflatie - April (VK)

08:00 Producentenprijzen - April (VK)

11:00 Inflatie - April def. (eur)

11:00 Handelsbalans - Eerste kwartaal (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

13:00 Lowe's - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Target - Cijfers eerste kwartaal (VS)

14:30 Woningbouw en bouwvergunningen - April (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)