Fed live: twee kwartjes én vliegende koersen!

Inflatie is veel te hoog.

Letterlijk de eerste woorden, Fed-voorzitter Jerome Powell valt met deur in huis in zijn persconferentie. Hij spreekt ook van 50 basispunten voor de volgende couple of meetings. Boem en hier reageren de koersen op:

04 May - 20:46:05 [RTRS] - POWELL: IF WE SEE WHAT WE EXPECT TO SEE, THEN IT WILL BE 50 BPS ON THE TABLE AT NEXT TWO MEETINGS

De koersen beginnen echter ineens duivisch te lopen - aandelen omhoog, rente en dollar omlaag - en ik zie niet meteen waarop.

Er wordt al druk ingeprijsd#Fed pic.twitter.com/LOdWQvm2mr — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 4, 2022

Dit misschien dat de koersen drijft? Stagflatie is namelijk het grote vloekwoord. Meer speculatief denk ik dat markt is gerustgeld door ferme taal Powell dat Fed niet meer twijfelt en met alle mogelijk middelen inflatie gaat bestrijden. En dat de economie er mogelijk mee weg komt, ofwel ook geen recessie.

04 May - 20:49:55 [RTRS] - POWELL: WE CAN'T ALLOW A WAGE PRICE SPIRAL

04 May - 20:49:09 [RTRS] - POWELL: WE DON'T SEE A WAGE PRICE SPIRAL

Bij deze, álles volgens verwachting. Dit is Reuters over het Fed-rentebsluit om 20:00 uur. Geen schattingen BBP, werkloosheid en inflatie voor komende maanden en jaren: dat is nu té koffiedik kijken. U ziet dat Fed niet zo enthousiast is... De bijl gaat in balans, maar ook dit is volgens consensus.



Tot zometeen, de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell volgt u hier van 20:30 tot 21:30 uur. Quotes, waar hij doorgaans scheutig mee is, vermeld ik hieronder.