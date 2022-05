Het is hoe langer hoe meer de dag van de waarheid voor Just Eat Takeaway

Alleen, wie zou anders Just Eat Takeaway moeten aanvoeren? Groen is de pure ondernemer die risico's aan durft. Bedenk of die nodig is bij een groeiaandeel in een vechtsector die zich nog moet uitkristalliseren, of dat de bezorger beter af is met een typische excel-manager.



Leuk stuk AJ.



Bovenstaand einde van je stuk is echter niet de echte vraag, er zijn immers heel veel meer keuzes. Wat wel duidelijk is, is dat Groen de RvC onder de bus heeft gegooid door te stellen dat hij zich niet laat coachen. En daarmee nog meer ook zichzelf.



Uiteraard treft daarbij de RvC zelf meer blaam, die vertegenwoordigt formeel de aandeelhouders en had aan de bel moeten trekken. Dat Nuehn daarbij niet goed zit is geen op zich staand feit wanneer we kijken naar zijn andere commissariaten Wereldhave (waar de VEB jarenlang geen decharge gaf) en Hunter Douglas, waar hij ook als President-Commissaris goedkeuring gaf aan de prijs waarmee de DGA het bedrijf van de beurs haalde, die meteen daarna het bedrijf voor 3x (drie keer!) die prijs doorverkocht. Een procedure aangespannen door de VEB bij de AFM loopt.



Veel aandeelhouders zullen al vooraf gestemd hebben. Waar gister een charme-offensief in het FD Nuehn nog hoop zal hebben gegeven, een stemming is definitief...