Het is hoe langer hoe meer de dag van de waarheid voor Just Eat Takeaway

Twee donderslagen bij heldere hemel?

Adriaan Nühn staat op de hit-list van grootaandeelhouder Cat Rock, dat klaar is met Just Eat Takeaway en haar bestuur. Dat uitgerekend dit bericht over de COO vandaag komt is wel heel toevallig. Dit voedt speculatie en versterkt misschien eerder de tegenstanders van de board, dan dat ze de wind uit de zeilen wordt genomen?

Dit komt niet sterk over en aan onrust was al geen gebrek over de aandeelhoudersvergadering om 14:00 uur, waarop Cat Rock de vertrouwensvraag gaat stellen.

DFT spreekt zelfs van...:

Chaos in top Takeaway: directeur op non-actief na ’wangedrag’, voorzitter rvc trekt zich terug https://t.co/36UkEQTVcC — DFT (@dft) May 4, 2022

Voor het overzicht, hier de grootaandeelhouders. Lucerne steunt Cat Rock, maar uit dit lijstje blijkt niet hoeveel ze heeft.



Dat de lontjes bij Just Eat Takeaway kort zijn is logisch. In oktober 2016 ging toen nog Takeaway.com voor €23 naar de beurs en het werd vervolgens een van onze gevierde aandelen. Sinds oktober 2020 zit de klad er in. En dat werd hoe langer hoe erger en stond er vorige week weer €23,60 op het bord.

In juni 2020 kondigde Just Eat Takeaway aan het intussen o zo gewraakte GrubHub te willen kopen. Dat werd een jaar later werkelijkheid, maar de aankondiging was een paar maanden voor de neergaande trend in zette. Zeg maar in hoeverre dit de trigger en reden is van de gruweldaling nu al ruim anderhalf jaar.



Ja, dat Amerikaanse avontuur met GrubHub is tot dusverre een mislukking. CEO Jitse Groen heeft voldoende werk aan de winkel, want niet alleen de koers is aan het muiten. De omzet stagneert - funest op de beurs voor een groeiaandeel in dit inflatie- en rentetijdperk - en de andere lijntjes hollen de verkeerde kant uit.



Voor wie van nog langere verwachtingen houdt, die verwachte omzetgroei is ietwat mager voor een groeiaandeel pur sang?



Rest de analistenconsensus nog en die zien collectief upside, als is het alleen maar voor de inhoud - GrubHub en dat 33%-belang in iFood zijn op papier een paar miljard waard - van het aandeel. Het advies van ons beleggersdesk vindt u hier.



Veel wijsheid vanmiddag als u aandeelhouder bent en naar die vergadering gaat. Met de vermelding bij de Q1's dat alle opties open zijn bij GrubHub gaf Groen al toe dat het Amerikaanse avontuur is mislukt. Met dat bericht van vanochtend laat hij zien dat hij nerveus is en die vergadering zelfs vreest?

Alleen, wie zou anders Just Eat Takeaway moeten aanvoeren? Groen is de pure ondernemer die risico's aan durft. Bedenk of die nodig is bij een groeiaandeel in een vechtsector die zich nog moet uitkristalliseren, of dat de bezorger beter af is met een typische excel-manager.