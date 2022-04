En toen zat er een vermogensbeheerder in Philips die actie niet schuwt

Nog geen nieuwe lagere intradagbodem bij Philips vandaag, maar daar is dan ook alles mee gezegd. U weet het, het fonds is ruimschoots gehalveerd op die vermaledijde beademingsapparatuuraffaire. Die helaas ook nog lang niet voorbij is, want iedere keer weer zijn er nieuwe feiten.

Wie hebben we hier aan boord bij Philips?



FD heeft goed opgelet, dit is niet zomaar een tent. Artisan stelt zich nog wel eens activistisch op. Het huurde onder meer de roemruchte Jan Bennink in (bekend van het betere hak-, zaag- en breekwerk bij Numico en Nestlé) om bij Danone een en ander te forceren. Bij de Fransen was dat CEO-dissen en onderdelen verkopen.

Danone-belager Artisan Capital heeft belang van 3,45% in Philips https://t.co/wMcGB9755U — FD Nieuws (@FD_Nieuws) April 28, 2022

Artisan opereert naar eigen zeggen echter als stockpicker en niet als activistische aandeelhouder. Maar het een sluit het ander niet uit. Uit FD:

'Het potentieel voor rechtsmiddelen en het mogelijke verlies van marktaandeel in de slaapdivisie betreffen een klein onderdeel van het totale bedrijf, waarvan we niet geloven dat het naar nul gaat', zo schrijft Artisan verder.

De investeerder wijst erop dat klanten van Philips, in de meeste gevallen gaat het om dure apparatuur voor ziekenhuizen, niet snel overstappen naar de concurrent. 'We zijn van mening dat aandelen te veel zijn bestraft, dus hebben we onze positie versterkt.'

Niet alleen de koers krijgt klappen, intussen kukelen bijna alle lijntjes naar beneden bij Philips, op zuinige omzetgroei na. De waardering doet dat echter ook. Ergo het aandeel begint op papier goedkoop te lijken voor wat een degelijke, defensieve, niet-cyclische en lucratieve producent van medische apparatuur zou kunnen en moeten zijn.



Gevoegd bij die maar voortdurende beademingsapparatuuraffaire is het niet raar als Artisan of een andere grootaandeelhouder... Nee, dit zijn zeker geen Willen we naar het Damrak, dan gáán we naar het Damrak-actievoerderige types. Of er moet nog iemand als Paul Singer of Daniel Loeb aan boord stappen.



Misschien dat concurrenten Siemens Healthineers, GE Healthcare, durfkapitaal of wie dan ook nieuwsgierig toekijken bij de deconfiture van Philips. Bieden is wat anders. Zie Bayer-Monsanto: het is een risico om een fonds met een akkefietje te kopen. Zeker nu het bij Philips na ruim een jaar eerder erger dan beter lijkt te worden.

Niettemin is het duidelijk dat Philips (en de board) onder een vergrootglas ligt. Artisan Partners is trouwens zelf ook genoteerd - de tent is $2,7 miljard waard - maar dat is nog geen succes. Wel volatiel. Het deed het per saldo beter dan Philips, maar dit is echt terzijde en appels en peren.