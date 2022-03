Slotcall: Een wilde laatste dag van het kwartaal

De laatste dag van het kwartaal. De olieprijs daalt maar Shell steeg in een lichtrode AEX (-1,3%): UMG voerde de troepen aan, maar de techfondsen dalen. Ondanks de pogingen van Intertrust (+2,2%) en Majorel (+3,1%) blijven ook de kleinere indices niet boven nul; de cijfers van InPost worden slecht ontvangen (hieronder meer daarover) en bij de smallcaps sloot CM.com (-4,9%) de hekken.

Ultimo Q1 en dat betekent dat veel partijen hun portfolio's vandaag nog even moesten finetunen, om vooral weer op de juiste wegingen aandelen en obligaties uit te komen. Dat is vooral aan de obligatiemarkt te zien. De rentes doken vandaag omlaag zoals in de grafiek hieronder te zien is (op de piek zelfs met -13 basispunten), ofwel er werd driftig gekocht. Zo verliest onze tienjaars rente in twee dagen vanaf de intradagtop dinsdag bijna 20 basispunten. Voor vastrentende begrippen is dat een énorme beweging.

Macrocijfers van de dag

Twee cijfers uit macroland. Allereerst de gedaalde Duitse werkloosheid. In maart liep het voor seizoensinvloeden aangepaste aantal werklozen met 18.000 terug op maandbasis. Economen hadden voor maart gerekend op een daling met 22.500. Het werkloosheidspercentage komt daarmee uit op 5%. In februari daalde het aantal Duitsers ohne Arbeit ook al met 32.000.

Elke donderdag verschijnen de Initial Jobless Claims, zo ook vandaag. Het aantal eerste steunaanvragen voor een werkloosheidsuitkering is afgelopen week iets meer opgelopen dan verwacht. Het aantal steeg met 14.000 tot 202.000. Een week eerder waren dit er 188.000. Economen hadden vooraf gerekend op 195.000 nieuwe aanvragen.

Zorgelijke outlook InPost

‘Inpost (-13,2%) ziet omzet bijna verdubbelen’, luidden verschillende krantenkoppen. Klinkt niet slecht, maar de cijfers hebben beleggers allerminst weten te overtuigen, zo bewijst de koers. Hoewel het aandeel tot gisteren al een maand aan het klimmen was na overnamegeruchten, koerste deze nog altijd fors onder de top van ruim €20 in februari vorig jaar.

Het probleem zit hem in de outlook voor dit jaar. InPost verwacht flinke margedruk en dat komt het risico niet ten goede. De rapportage van de jaarcijfers van InPost is een flinke puzzel, dus laat dat aan iemand anders over. Iemand zoals IEX-analist Peter Schutte bijvoorbeeld. Hij dook erin en schreef een uitgebreide analyse. Deze vindt u hieronder.

SBM Offshore goes green

“SBM Offshore (+2%) wordt door beleggers vooral gezien als speler in de olie- en gasindustrie”, begint Martin Crum zijn analyse. “Maar hoewel dat voor nu inderdaad de hoofdmoot van de activiteiten vormt, maakt het concern serieuze stappen op het gebied van drijvende windmolens op zee.”

Zo heeft het bedrijf een minderheidsbelang in een FPSO, een drijvend boorplatform, verkocht. Hierbij houdt SBM echter een belang van 55% en blijft het operationeel verantwoordelijk. Verder houdt het bedrijf zich bezig met diepzee-windturbines en sinds kort zelfs met drijvende windmolens die wel tegen een stootje golfje kunnen. Meer weten? Lees dan hieronder Crums volledige analyse.

Terug uit Las Vegas

Kwartaallijstjes:

AEX

AMX

AScX

Waarom presteert die #AEX zo slecht in Q1 (ook in vergelijking met buitenland)? Afgelopen tien jaar profiteerden we in bull market van almaar grote tech-weging in index. Nu loopt die - mag u opzoeken - hoge bèta tegen ons in https://t.co/6w2XpMIeKG — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 31, 2022

Rentes

De rentes dalen zoals eerder gezegd flink. Hieronder het bewijs.

Brede markt

De AEX (-1,3%) presteerde vergelijkbaar met de Franse CAC 40 (-1,2%) en de Duitse Dax (-1,2%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 19,8 punten.

Wall Street koerst in het rood: S&P 500 (-0,3%), Dow 30 (-0,5%) en de Nasdaq (-0,3%).

De euro daalt behoorlijk met 0,5% flink en noteert nu 1,110 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,6%) en zilver (+0,3%) kleuren groen.

Olie: WTI (-3,5%) en Brent (-2,6%) kelderen.

Bitcoin (-0,3%) levert wat in.

Het Damrak:

Shell (+0,3%) gaat samenwerken met taxidienst Bolt. Chauffeurs van Bolt kunnen vanaf nu tegen een gunstig tarief hun elektrische voertuigen opladen bij een van de Shell Recharge laadpunten in heel Nederland.

(+0,3%) gaat samenwerken met taxidienst Bolt. Chauffeurs van Bolt kunnen vanaf nu tegen een gunstig tarief hun elektrische voertuigen opladen bij een van de Shell Recharge laadpunten in heel Nederland. "Een Amerikaanse rechter heeft woensdag ingestemd met rechtszaken in New York tegen Grubhub van Just Eat Takeaway (-4%), Uber Eats en Postmates. De maaltijdbezorgers worden door restaurants beschuldigd van onder meer te hoge tarieven door misbruik te maken van hun dominante positie in maaltijdbezorging tijdens de coronapandemie. Volgens de rechter in New York is het daarnaast redelijk om onder meer te concluderen dat restrictievere clausules van Grubhub en Uber Eats restaurants ontmoedigden om andere platforms te gebruiken", schrijft ABM Financial News. Just Eat meldde vandaag overigens ook dat het gaat samenwerken met The Casino Group in Frankrijk, voor het snel bezorgen van boodschappen.

(-4%), Uber Eats en Postmates. De maaltijdbezorgers worden door restaurants beschuldigd van onder meer te hoge tarieven door misbruik te maken van hun dominante positie in maaltijdbezorging tijdens de coronapandemie. Volgens de rechter in New York is het daarnaast redelijk om onder meer te concluderen dat restrictievere clausules van Grubhub en Uber Eats restaurants ontmoedigden om andere platforms te gebruiken", schrijft ABM Financial News. Just Eat meldde vandaag overigens ook dat het gaat samenwerken met The Casino Group in Frankrijk, voor het snel bezorgen van boodschappen. Schrik niet van Randstad dat vandaag -6,8% deed. Het aandeel ging ex-dividend. Randstad keerde €2,19 dividend per aandeel uit.

dat vandaag -6,8% deed. Het aandeel ging ex-dividend. Randstad keerde €2,19 dividend per aandeel uit. Van machinist naar piloot. NS-directeur Marjan Rintel wordt door Air France-KLM (-1,3%) aangesteld als KLM-topvrouw. De vliegmaatschappij wil door met zijn topman Ben Smith en is akkoord met het voorstel van de raad van commissarissen om Pieter Elbers te vervangen door Rintel.

Adviezen

ING: naar €10,50 van €11 en houden - RBC

Unibail: naar €79 van €67 en houden - Berenberg

