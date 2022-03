Nederlandse beurs moet eerst door de knieën

Voorlopig is het korte dalende trendje op de Nederlandse beurs intact gebleven. De AEX-index is er niet in geslaagd er uit te breken.

Ook is het niet gelukt boven de eerste barrière rond 731,06 punten (het topje van 1 maart) te klimmen.

De AEX is 4 keer door de horde 731,06 teruggeworpen. Ik leid hieruit af dat het sentiment nog niet goed is gedraaid en de bodem niet voldoende is aangestampt.

Vers geld

Positief is wel, in elk geval onder de oppervlakte, dat de moneyflow stevig is opgeveerd. Heel voorzichtig stroomt er dus weer vers kapitaal naar de Nederlandse beurs.

Dat wil zeggen dat het stevige recente herstel van de AEX, van pakweg 60 indexpunten, door de moneyflow-indicator (met nieuw geld) wordt bevestigd.

Uitgaande van het meest positieve scenario, sluit ik niet uit dat de AEX een nieuwe aanloop neemt, waarna de uitbraak alsnog lukt.

Dus eerst gaat de Nederlandse beurs door de knieën, voordat de sprong alsnog gewaagd wordt.

Hogere bodem

Vanuit technisch perspectief zal deze aanloop een hogere bodem vormen in een omgekeerde hoofd&schouder-formatie. Ik zal hier te zijner tijd wel op terugkomen.

Vandaag bekijk ik de AEX, alsmede de moneyflow van de Nederlandse beurs.

Nederlandse beurs stoeit met bovenkant dalende trendkanaal

De AEX-index strandt aan de bovenkant van de korte neerwaartse trend. De recente opleving geeft aan dat de verkoopdruk voorzichtig afneemt. We worden iets minder negatief.

Steun ligt er rond 660,00 punte (de bodem van 15 maart). Enkel na een slotstand boven de weerstand van 731,06 punten (gevormd op 1 maart) komt er mogelijk opwaarts potentieel vrij.

Omdat de AEX nu vier keer door de horde 731,06 werd teruggeworpen, is het sentiment blijkbaar niet goed gedraaid.

Na een uitbraak boven de 731,06 punten wordt 772,23 het volgende opwaartse koersdoel.

Moneyflow-indicator veert hard op

Het recente forse herstel van moneyflow geeft aan dat er langzaam weer geld richting aandelen stroomt.

De in- en uitstroom van kapitaal is momenteel per saldo in evenwicht. Wel is, bezien vanaf november, het patroon met lagere toppen intact.

Van een definitieve omslag is ook op deze geldstroom-indicator nog geen sprake.