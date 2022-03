Een koopje, maar... Prosus, Tencent, Alibaba, Baidu, Hang Seng en Shanghai

Dit was er net te veel aan vannacht, weer koersdrama in China. Tenent -9,8% vandaag in Hong Kong en u ziet op het Damrak ook grootaandeelhouder Prosus (28,9%) in de touwen hangen. Vrijdag

Tencent is facing a potential record fine for violations of some central bank regulations by its WeChat Pay mobile network https://t.co/t9Hz1M3g7S — The Wall Street Journal (@WSJ) March 14, 2022

Shanghai en Hong Kong waren op dat al moment al mineur, want Shenzhen - dé Chinese technologiehub met 23 miljoen inwoners - gaat zeker een week in lockdown. Ergo voor het westen: Foxconn maakt zeker een week geen apparaten voor Apple en de andere devices-boeren.

China's 'Silicon Valley' manufacturing hub orders production halts to control a Covid spike https://t.co/sbr1xzlRGU — CNBC (@CNBC) March 14, 2022

Misschien is het wel een perfect storm die de Chinese beurzen vandaag treft, want wie weet speelt dit ook nog een rol.

Russia asked China for military ?equipment to ?support its invasion of Ukraine, U.S. officials said, ?sparking concern in ?the White House that Beijing ?could undercut Ukrainian forces’ defense efforts.



Latest news on Russia's invasion of Ukraine ?? https://t.co/FVf3KwSUxq pic.twitter.com/82D7rCQBiB — Bloomberg (@business) March 14, 2022

Intussen zien de Chinese beurzen er slecht uit, zowel in Shanghai als Hong Kong. Dit is de Hang Seng, het lijkt de S&P 500 in de jaren zeventig wel. Grote bewegingen, maar per saldo zijwaarts en een dikke korte termijn neergaande trend.



De Hang Seng Tech Index is helemaal een drama, die is driekwart van haar waarde kwijt sinds... Dat laat zich raden.



De wilde, explosieve bewegingen in de Chinese CSI 300 verraden dat Shanghai nog geen echte ontwikkelde markt is volgens MSCI-normen. Met overwogen institutioneel geld zou de index veel minder volatiel zijn. Ook hier geen goed beeld, want de korte trend is omlaag.



Alle in Shanghai genoteerde aandelen zijn verenigd in de Shanghai Composite. Hier lijkt het of alles, of niks te doen is. Onthoud het beeld, verderop in het verhaal komen deze twee plaatjes terug.



Overheidsregie (crack downs zoals ze in het westen heten), groeivertraging, vastgoedcrisis en de ook bij ons bekende mix van supply chain-, chiptekort-, energie- en transportproblemen speelt China parten. Komt Covid-19 dus nog bij en we wachten af wat China al dan niet beslist ten aanzien van de Oekraïne.

Intussen wordt Hong Kong er als vestigingsplaats ook niet populairder op. Enfin, Prosus zet met haar 28,9%-belang in Tecent vandaag weer een lagere bodem neer. Opvallend dat Tencent in Hong Kong in euro's beter doet dan Prosus hier bij ons, maar dat is waarschijnlijk niet de grootste van uw problemen nu:



Misschien hebt u de verleiding al niet kunnen weerstaan, want Chinese aandelen zijn goedkoop. De waardering van de Hang Seng zakt waarschijnlijk vandaag door tien, ofwel de verwachte koerswinstverhouding. Dat klinkt inderdaad héél goedkoop, maar zie dat de index al een jaar of tien niet zo duur is of oogt.



Met de omzetontwikkeling van de grote Chinese techs gaat het nog prima, maar de winsten dalen. Dat duidt op margedruk en de hele bingo en dan moesten ook nog een diverse bedrijven kwartaalwinsten aan goede doelen en niet aan de aandeelhouders schenken. Tencent daalt wel sneller dan de winst.



Dat geldt ook voor Alibaba, hoewel de winstdaling hier met dik hout gaat.



Idem dito voor Baidu, hoewel daar een green shoot te zien is.



Of de koers nou nog verder daalt of niet, Chinese aandelen op deze waarderingen zijn een no-brainer? Misschien, maar er zitten adders onder het gras. Afgelopen vrijdag herhaalde ik in de IEXBeleggersPodcast dat ik zelf China nu niet investment grade vind zoals het mooi heet, en ook niet ga vissen.

Het is lastig sommen maken met de zo beslissende politieke factor op de Chinese beurs en voor Chinese bedrijven. Boven heeft de Chinese beurs niet de hoogste prioriteit voor Beijing, denk ik. MSCI vind het nog steeds een onvolwassen beurs met weinig institutioneel en particulier pensioengeld.

Dat zit in de vastgoedmarkt en de problemen daar zijn denk ik veel urgenter voor de regering. Net als de economische groei. En Covid-19. Energie. Geopolitiek. Ik heb ook de indruk dat de regering erg van tech, maar niet erg van Big Tech houdt, zie vandaag maar Tencent dat voor de zoveelste keer...

Daarom vind ik al met al zelf de risico's voor Chinese aandelen te groot en vooral onberekenbaar. En dus doe ik niet niet. En u?