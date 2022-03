Het is alweer volle bak voorbeurs met volop verrassingen

Brekend nieuws, HAL - dat al 42,2% heeft - biedt €32,50 op het cijferende Boskalis. Dat is een premie van 28,5% ten opzichte van de slotkoers gisteren. Is dit een knock-outbod? Tja, HAL kan héél goed rekenen, zeg maar.



Piek inflatie? Er is meer brekend nieuws, vanmiddag legt de ECB hier een ei over en er is ook Amerikaanse inflatie:

#Consumentengoederen en -diensten waren in februari 6,2 procent duurder dan een jaar eerder. In januari was de inflatie 6,4 procent.https://t.co/pXAGTfkiPA pic.twitter.com/ivYHt6Qesx — CBS (@statistiekcbs) March 10, 2022

Op papier is er dus genoeg aanleiding voor weer koerswapperij. De AEX-indicatie is -0,3% na de beste beursdag in twee jaar en vele double digits op het bord.

De Europese futures openen een paar tienden lager en de Amerikaanse staan idem dito

In Azië kleurt alles groen, maar alleen de Nikkei 225 gaat echt hard met +3,9%. Oh, Tencent doet -0,5% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX-index) deed -7,6% op 32,5

De dollar wint 0,1% op de euro terug op 1,106

De rentes

Goud doet -0,6%, olie +0,7% na dat double digit-debacle gisteren en crypto krijgt 5 à 6% klop

Gisteravond was er trouwens nog een toetje na een wervelende beursdag. Als laatste Big Tech is er nu ook aandeelhouders-return bij Amazon. Apple, Microsodt en Nvidia betalen ook dividend, Alphabet en Meta kopen alleen aandelen in en Tesla doet niks.

#Amazon shares gained >10% in postmarket trading after giant reported a 20-for-1 stock split. Amazon also authorized repurchase of up to $10bn shares. Split is Amazon’s 1st since 1999; comp split its shares 3 times in the less than 2.5yrs following IPO in 1997, acc to Bloomberg. pic.twitter.com/wmm0er8lA4 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 9, 2022

We doen het vandaag met een ECB-rentebesluit en volgens de consensus trapt de centrale bank iets op de rem: het is schipperen tussen hoge inflatie en de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Hét trefwoord voor vandaag is stagflatie. Hoe vaak gaat dat vallen? Bloomberg:

Faced with those twin challenges, officials convening this week are expected to take a timeout from charting a path out of extraordinary stimulus measures that include trillions of euros of asset purchases and below-zero interest rates.

Doing so would mark another abrupt shift in the ECB’s stance after President Christine Lagarde just last month turned sharply more hawkish in the face of inflation that’s almost three times the ECB’s 2% target.

It's ECB rate decision day — here's what to expect https://t.co/IuVZywUAQm — Bloomberg Markets (@markets) March 10, 2022

Boskalis heeft trouwens iets beter dan verwachte cijfers, denkt dit jaar hetzelfde resultaat te halen als in 2021, het dividend blijft gelijk, het bedrijf gaat voor €100 miljoen aandelen inkopen en het zegt als eerste iets over de oorlog in de Oekraïne. We worden er helaas niet veel wijzer van.



De opening dan en u mag weer op alles letten vandaag. Aandelen, dollar, rentes, commodities en crypto: de volatiliteit is nog altijd hoog en overal is ieder moment veel tot alles mogelijk. Of het de draai is? Om de neergaande trends te breken is er meer nodig en het liefst op flink volume.



De rentes dan en die van ons is een foutje, moet hetzelfde als Duitsland zijn:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:00 NN Group nomineert Van der Meer Mohr als commissaris

07:57 Beursblik: nog een jaar hogere prijzen door oorlog

07:52 Amazon splitst aandeel en koopt aandelen in

07:47 CM.com ziet voorzitter raad van commissaris opstappen

07:36 Update: HAL doet bod op Boskalis

07:32 HAL doet bod op Boskalis

07:26 Boskalis haalt outlook

07:05 Europese beurzen openen hoger

07:04 Nederlandse inflatie licht gedaald

07:02 Productie Nederlandse industrie bijna 8 procent gestegen

09 mrt Beursupdate: AEX op Wall Street

09 mrt Wall Street fors hoger gesloten

09 mrt Olieprijs fors lager gesloten

09 mrt Wall Street koerst af op hoger slot

09 mrt Update: Stern in het rood na verkoop aan Hedin

09 mrt Felgroene Europese beurzen

09 mrt Opluchtingsrally laat AEX zeldzaam hard stijgen

De AFM meldt deze shorts met minder Alfen:

De agenda:

07:00 Boskalis - Cijfers vierde kwartaal

06:30 Inflatie - Februari (NL)

06:30 Industriële productie - Januari (NL)

11:30 Industriële productie - Januari (Bel)

13:45 Europese Centrale Bank - Rentebesluit (eur)

14:30 Europese Centrale Bank - Toelichting rentebesluit (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - Februari (VS)

Hier is de consensus voor de Amerikaanse inflatie:

En dan nog even dit

Terugblik:

U.S. stocks bounced back after several days of declines, with the S&P 500 posting its biggest one-day percentage gain since June 2020 https://t.co/ovJXykc27J pic.twitter.com/6EdGI2cSmG — Reuters Business (@ReutersBiz) March 10, 2022

Toe maar, dat is voor het eerst:

BREAKING: Amazon jumps in extended trading Wednesday after the e-commerce giant announced a plan to split its stock 20-for-1 and buy back up to $10 billion of shares https://t.co/kDrRJzeQ1Y pic.twitter.com/AsMBsUbtXn — Bloomberg Markets (@markets) March 9, 2022

Onder andere ING:

The ECB has told banks to assess whether they need to set aside money for potential losses not just on loans to Russian firms, but also on lending to companies that are less directly affected by the war and sanctions or which do business in Russia or Ukraine, according to people familiar with the matter.

“Our direct exposures are currently very limited and tightly managed,” Deutsche Bank Chief Risk Officer Stuart Lewis said about Russia on Wednesday https://t.co/KlPh6xfcw5 — Bloomberg Markets (@markets) March 10, 2022

Plaatje:



Crypto levert veel winst van gisteren weer in:

Bitcoin soared after President Joe Biden signed an executive order that requires U.S. government agencies to assess the benefits and risks of creating a central bank digital dollar and other cryptocurrency issues https://t.co/wYb6LQW7yo pic.twitter.com/X6ZJ99dTXV — Reuters Business (@ReutersBiz) March 10, 2022

Andere tijden, in de Kredietcrisis stond Deutsche Bank altijd vooraan:

“Our direct exposures are currently very limited and tightly managed,” Deutsche Bank Chief Risk Officer Stuart Lewis said about Russia on Wednesday https://t.co/KlPh6xfcw5 — Bloomberg Markets (@markets) March 10, 2022

$1000 per auto extra volgens Morgan Stanley:

A global push among automakers to expand their lineups of electric vehicles just got a lot more expensive amid surging nickel prices https://t.co/6UB5Av7g0S — Bloomberg Markets (@markets) March 10, 2022

De tarwefuture staat -5,0%:

Global wheat stockpiles are on the rise, with bigger harvests in Australia and India potentially offsetting some of the losses from the Black Sea, according to the USDA's crop forecast https://t.co/bGuKwA8F2n — Bloomberg Markets (@markets) March 10, 2022

Een ander heet hangijzer:

European steel lobby group Eurofer urged the London Metal Exchange to keep nickel trading suspended until it can prevent more wild swings in prices https://t.co/lAtg5dISWq — Bloomberg Markets (@markets) March 10, 2022

Tja:

When it comes to #sustainability, the amount of words and money spent on it are totally out of whack. ht @Gavekal @LizAnnSonders pic.twitter.com/t6buvo7F5s — jeroen blokland (@jsblokland) March 9, 2022

Zouden we bijna nog vergeten dat het cijferseizoen is:

With 95% of companies reported, S&P 500 earnings are on pace to hit a record high for the 4th consecutive quarter.



GAAP EPS are up 63% year-over-year and Operating EPS are up 41%.$SPX pic.twitter.com/k3l8Uk46QU — Charlie Bilello (@charliebilello) March 9, 2022

Veel plezier en succes vandaag.