Verrassend? Goldman Sachs zegt dat de winsten NIET dalen

Goldman Sachs denkt dat de gevolgen van de oorlog in de Oekraïne op de omzetten en winsten van de S&P 500 bedrijven beperkt zijn.

Dit is zelfs heel interessant, want weet Goldman Sachs dat wij nog niet weten... en bedrijven misschien ook nog niet? Formele updates van ondernemingen over oorlogsschade en -disrupties zijn er nog niet, op ING, Société Générale en UniCredit na. Dat wil zeggen, die EU-banken meldden hun Rusland-exposure.

Heeft Goldman Sachs een belrondje gehouden? Hebben ze data die hier op wijst? Dat is allemaal speculeren. Feit is ook dat er niet zoiets als de Goldman Sachs-opinie bestaat. Iedere desk, afdeling of wat dan ook communiceert haar eigen ideeën en opvattingen, die soms zelfs in tegenspraak met elkaar zijn.

Interessant, winst per aandeel schattingen zijn heel wat beter te geven dan koersdoelen (da's altijd gokken). Op huidige koers is koerswinstverhouding S&P 500 17,7, op basis van 4900 is dat 20,4#AEX #SPX https://t.co/TVfK9BCXfP — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 9, 2022

Goldman Sachs rules the world, is een legendarische beursuitdrukking. Dat is niet meer zo. Dé bankier op Wall Street is al jaren JPMorgan Chase's Jamie Dimon. De belangrijkste financiële man is BlackRock CEO Larry Fink. Hij beheert $10 biljoen en heeft daar uitgesproken meningen over. En die tellen in iedere boardroom.