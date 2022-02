Kat uit de boom kijken voorbeurs en er is een mooie cijferhausse

De AEX indicatie is een lousy +0,1% na sancties VS tegen Rusland en weer zo'n typische 2022 dikke domme mindag op Wall Street met ruim een procent daling.

Europese futures open nipt een paar tienden hoger en de Amerikaanse sprokkelen er net een paar meer

Op de falende Nikkei 225 na (waar komt die -1,7% vandaan?) staat Azië een paar tienden hoger. Tencent doet +0,5% in Hong Kong

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +3,8% op 28,8, ofwel wees weer beducht op veel beweging

De dollar doet het met -0,1% op 1,132

De rentes houden nog even hun kruit droog. Houd ze in de gaten, want als de Bund op een dag veertien basispunten beweegt, is er wat aan de hand. En ze zijn leidend

Goud ligt nagenoeg vlak, olie stijgt een paar tienden en crypto gaat ook hoger

Ja en nu? Voorlopig blijven de koersen nog wel even gevoelig en daarmee volatiel voor headlines van het Oost-Europese conflict. Verder denk ik dat niemand zich kan of wil voorstellen dat dit écht uit de hand loopt gelet op de onvoorstelbare arsenalen die er zijn.

JUST IN: President Biden says the U.S. will sanction Russian financial firms, sovereign debt and individuals. “This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine.” https://t.co/BJ3CXRPMHo pic.twitter.com/wZfrZCbmEF — CNBC (@CNBC) February 22, 2022

Hier is die volatiliteit, net als gisteren kunnen de koersen weer flink draaien en keren vandaag.



De indices ogen druiperig, obligaties zien ook bleek, maar als u een stralende opgaande trend zoekt: commodities. Dit is de Bloomberg Commodity Spot Index - een mandje van - en die is niet te houden:



Een opgaande trend is ver te zoeken in de AEX. Dit oogt als een druipkaars. U ziet de schuilkelder aan de onderkant.



Er zijn cijfers op het Damrak en ze zijn goed. Daar zit het probleem niet, dat is geopolitiek, inflatie, rente en de waarderingen van aandelen, nu wereldwijd het gratis geld zienderogen opdroogt. Zo verhoogt Nieuw-Zeeland vandaag weer de rente. Kortom, zeg maar hoe dit allemaal valt om 09:00 uur.

Eerst van gisteravond nog de cijfers van ASMI, dat de verwachtingen versloeg. Enige minpunt: de marges staan iets onder druk door vooral supply chain issues. Het orderboek ontploft echter, het bedrijf koopt weer voor €100 miljoen aandelen in en verhoogt het dividend met 25% naar €2,50.



Wolters Kluwer rolt net door om 08:00 uur met de winst in de prik en de omzet iets hoger dan verwacht. De uitgever handhaaft outlook, gaat voor €600 miljoen aandelen inkopen en verhoogt het dividend met 15%. Kijk, zo verslaat u de inflatie.

ASR levert echt heel mooie cijfers af, gaat voor 75 miljoen aandelen inkopen en wil €2,42 dividend per aandeel betalen, ook dat is meer dan verwacht. Niet in het persbericht, maar ASR raamt de stormschade van dit weekend op €40 miljoen. Collega Niels Koerts heeft namelijk al even gebeld.



JDE Peet's verslaat met haar cijfers de verwachtingen, stelt €0,70 dividend voor, spreekt van volatiliteit, rekent dit jaar op dubbelcijferige omzetgroei en handhaaft lange outlook.



De opening:



De rentes:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met het Belgische Aedifica dat ook prima cijfers heeft. Dutch Star Company 2 wordt Cabka en Arcadis heeft ook nog een nieuwtje.

08:10 Duitse consumentenvertrouwen verder gedaald

08:01 Dutch Star krijgt volle steun voor fusie met Cabka

07:55 Beursblik: JDE Peet's presteert boven verwachting

07:44 Arcadis gaat Rijkswaterstaat helpen met A44

07:43 Aedifica ziet winst aantrekken

07:31 Sterke winststijging ASR Nederland

07:23 Winstverdubbeling voor koffiebedrijf JDE Peet's

06:56 Europese beurzen openen hoger

22 feb Beursupdate: AEX op Wall Street

22 feb Wall Street sluit lager

22 feb Olieprijs stijgt verder

22 feb Wall Street-belegger neemt risico van tafel

22 feb Beursblik: vooral sterke orderstroom ASMI

22 feb Europese beurzen sluiten vlak

22 feb Sterke orderinstroom ASMI

22 feb Zwaargewichten helpen AEX in zadel

De AFM meldt deze shorts:

De agenda spreekt voor zich er zijn geen market moving events. Die komen eerder uit Oost-Europa...?

07:00 ASR Nederland - Cijfers vierde kwartaal

07:00 JDE Peet's - Cijfers vierde kwartaal

07:30 Aedifica - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Wolters Kluwer - Cijfers vierde kwartaal

18:00 AMG - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Ageas - Cijfers vierde kwartaal (Bel)

07:00 Henkel - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Stellantis - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 Telefonica Deutschland - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

22:00 eBay - Cijfers vierde kwartaal (VS)

08:00 Consumentenvertrouwen - Maart (Dld)

08:45 Consumenten- en ondernemersvertrouwen - Februari (Fra)

11:00 Inflatie - Januari def. (eur)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - December (VS)

En dan nog even dit

De terugblik, het was weer volatiel:

U.S. stocks ended lower as investors remained on edge over developments in the Ukraine crisis, though shares regained some ground after President Joe Biden announced the first wave of sanctions against Russia. More here: https://t.co/jdUNHok9qL pic.twitter.com/PhoXbsjKPV — Reuters Business (@ReutersBiz) February 23, 2022

Rusland heeft dacht ik ook veel goud:

Looks as if Kremlin is well prepared for sanctions: #Russia's FX reserves has hit ATH at $640bn. pic.twitter.com/ZY9KDFRKbe — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 22, 2022

Straks claimt hij ook nog het Witte Huis?

Elon Musk accuses Biden of ignoring Tesla, but says he would 'do the right thing' if invited to White House https://t.co/42HhardZ7H — CNBC (@CNBC) February 23, 2022

Onderzoek onder JP Morgan klanten, het is niet eens de Oekraïne.

Traders see inflation as 2022's biggest market mover - survey https://t.co/xT8105SR9k pic.twitter.com/LXB2xw3H9e — Reuters Business (@ReutersBiz) February 23, 2022

En dat zonder shorts squeeze en die mag u googlen bij VW en Porsche:

Volkswagen and its top shareholder have negotiated a framework agreement to list Porsche, paving the way for a deal that investors hope will unlock value from the luxury car brand and could be one of the world's largest stock market debuts https://t.co/CaERXIAsFQ pic.twitter.com/9qwk290dAk — Reuters Business (@ReutersBiz) February 23, 2022

Omdat u geen genoeg van chips kan krijgen:

The chip industry has been caught in a survival contest for decades. Micron is one of the last contenders.



CEO Sanjay Mehrotra shares insight on the industry https://t.co/UpHPlD1yuq pic.twitter.com/Dkyu3tfYBy — Bloomberg TV (@BloombergTV) February 22, 2022

De volgende centrale bank van een ontwikkelde markt en wel met 0,25% naar 1,00%:

New Zealand’s central bank raised interest rates for the third straight meeting and signaled more to come to contain inflation https://t.co/woDNCjExKE — Bloomberg Markets (@markets) February 23, 2022

Nog een tikkie fantasie:

This luxury flying ‘yacht’ could pave the way for environmentally-friendly air travel. pic.twitter.com/N2DluDUnVL — Yahoo Finance (@YahooFinance) February 22, 2022

Veel plezier en succes vandaag.