Elon Musk weet nog wat Charlie Munger van Tesla vond

Met Amazon was hij ook al veel te laat, dat heeft hij zelf toegeven. En Tesla zag vice-voorzitter Charlie Munger (98) van Berkshire Hathaway ook al niet zitten, volgens de welbekende CEO van die firma. Ja, we kennen het allemaal. Handelen, beleggen en blunderen gaan áltijd perfect samen.

I was at a lunch with Munger in 2009 where he told the whole table all the ways Tesla would fail.



Made me quite sad, but I told him I agreed with all those reasons & that we would probably die, but it was worth trying anyway. — Elon Musk (@elonmusk) February 16, 2022

Munger gaf gisteren een interview aan Yahoo Finance en wellicht hebt u al soundbytes opgepikt. De eminence grise doet weer gepeperde uitspraken. Hij heeft de staart van The Great Depression nog bewust meegemaakt. Altijd goed om naar iemand met zoveel beurs- en levenservaring te luisteren, toch?

Kijkt u bij Yahoo Finance in de timeline, want het bedrijf heeft het gesprek helemaal opgeknipt in gedeeltes. Apple, ongelijkheid, Oekraïne, shorts, monetaire verruiming, technolgie, vaccins, het investeringsbeleid van Berkshire Hathaway zelf: alle denkbare onderwerpen komen aan bod.

Dit is misschien het meest opvallende en beste gedeelte uit het interview. Munger vertelt hoe menig land en meer dan een beschaving, zoals het Romeinse Rijk en de Duitse Weimarrepubliek, aan onder meer inflatie kapot ging. Oh ja, zijn eigen uitgangspunt bij beleggen is dat de waarde van valuta in honderd jaar naar nul gaat.

“Inflation is a very serious subject,” Berkshire Hathaway Vice Chairman & Daily Journal Chairman Charlie Munger says. “You can argue it’s the way democracies die.” More: pic.twitter.com/mZsNhmSmIC — Yahoo Finance (@YahooFinance) February 16, 2022

U wist dat 'ie kwam en komt 'ie:

Why should a civilized government want an ideal, untraceable, technology to come into the payment system run by a bunch of people who want to get rich quick by doing very little for civilization?

Eens te meer. Crypto is een ziekte, volgens Munger. Hij zegt dat letterlijk, maar legt ook uit waarom hij dat vindt.

“I wish it had been banned immediately, I admire the Chinese for banning it, I think they were right and we’ve been wrong to allow it,” $DJCO Chairman Charlie Munger says on crypto, later adding: “We’ve already got a digital currency, that’s called a bank account.” pic.twitter.com/25yJMZcOED — Yahoo Finance (@YahooFinance) February 16, 2022

Exact een jaar geleden zei hij dit ook en hij kon toen op een tsunami aan smalend commentaar uit de crypto- en meme-stockwereld rekenen. Nu zegt hij het dus weer en is het vrij stil in die hoek. Hoe zou dat nou komen? Hint, dit is geïndexeerd per 1-1-2021:



En dit is geïndexeerd per 27-1-2021. Grappig dat bitcoin en Berkshire Hathaway per saldo even goed presteerden. Het verschil is het risicoprofiel, dat zich of slingert om de evenaar als een gordel van smaragd, zoals Multatuli zou zeggen, of laf maar lucratief oploopt van linksonder naar rechtsboven.



Wacht, Munger zegt er zelf ook nog iets over:

Berkshire Hathaway’s Charlie Munger: “Certainly the great short squeeze in GameStop was wretched excess... I would argue that venture capital is throwing too much money too fast… so we have a stock market which some people use like a gambling parlor.” pic.twitter.com/xKqOfgGpar — Yahoo Finance (@YahooFinance) February 16, 2022

Toeval, maar toch, want een paar uur later...

The U.S. Justice Department is pursuing a wide-ranging investigation of short-sellers and potentially manipulative trading tactics meant to drive down shares, people familiar say https://t.co/UwnIU354K9 — The Wall Street Journal (@WSJ) February 17, 2022

Deze ook nog even over Berkshire Hathaway zelf:

“Our long-term plan will replace both Jerry [Salzman] and I because he’s 83 and I’m 98” Berkshire Hathaway Vice Chairman and Daily Journal Chair Charlie Munger says. “So obviously we have succession planning to do in the near future and we’ll do it as fast as we can.” pic.twitter.com/7sV6YNJbnb — Yahoo Finance (@YahooFinance) February 16, 2022

En waarom Berkshire Hathaway geen overnames doet. Simpel, Buffett en Munger vinden alles gewoon te duur. En dus wachten de heren. Geduld is een zeer lonende eigenschap op de beurs. Daar hebt u alleen jaren op de teller voor nodig om dat te weten?