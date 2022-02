Miezerig voorbeurs, spanning blijft en mooie cijfers DSM, Randstad en OCI

De AEX indicatie -0,3% na weer een wispelturig Wall Street.Oekraïne is en blijft even een open zenuw voor de markt.

Europese futures openen nipt lager en de Amerikaanse staan net hoger

In Azië staande grote markten ook allemaal lager. Tencent doet -0,7% in Hong Kong

Valt mee? De volatiliteit steeg 3,6% naar 28,3

De dollar daalt naar 1,132

De rentes in Europa doen een basispuntje minder en de Amerikaanse stijgt twee

Goud stijgt een paar tienden, olie zakt juist een paar tienden en crypto staat een paar procent hoger

Im Osten nichts neues? De spanning blijft om te snijden in, op en rond Oekraïne.

Asian stocks were mixed Tuesday as traders parsed geopolitical risks and worries about Fed Reserve policy tightening. Chinese shares outperformed on central bank steps to aid economic growth.



Here are some of the main moves in markets https://t.co/xGPGWGCT3U — Bloomberg (@business) February 15, 2022

Wat kan ik anders dan de CBOE VIX Index geven, ofwel wat is de volatiliteit? Die blijft hoog, reken maar weer op grote, onvoorspelbare koersuitslagen, maar eigenlijk valt het reuze mee als u bedenkt als Navo en Rusland lijnrecht tegenover elkaar staan?



Ik spiek ook bij technologie-index Nasdaq 100. Die ligt niet goed, is momenteel zeer onduidelijk aan het bewegen, maar het kon erger.



Nog iets, morgen zit de Nasdaq Internet Index een jaar in een bear market. Dat is technologie minus Big Tech en chippers:



Op naar het Damrak, op DSM kunt u rekenen, het bedrijf verslaat met haar cijfers bijna routinematig de verwachtingen. De Limburgers prijzen intussen de inflatie door. Het bedrijf handhaaft de outlook en denkt dat dit jaar de vrije kasstroom enkelcijferige groei. Het dividendvoorstel is plus een duppie naar €2,50.

Er is misschien maar één, maar daar gaat DSM niet over. Het aandeel is behoorlijk aan de prijs.

Randstad levert ook al mooie cijfers af met een record en de consensus is verslagen. Er is bijna een verdubbeling van de vrije kasstroom en ze stelt een gewoon dividend voor van €2,19 en een speciaal van €2,81 euro voor. De uitzender rekent op bescheiden groei nu in Q1.

OCI leverde gisteravond al helemaal puike cijfers af, alsof het in een jaar tijd een compleet ander bedrijf is geworden. Omzet en vooral winstexplosie en de Egyptenaren willen voortaan $400 miljoen plus variabel deel aan dividend betalen.

De opening:

De rentes:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met NN dat voor €253 nu volledig eigenaar wordt van de verzekeringsactiviteiten met ABN Amro. BAM heeft ook een nieuwtje.

08:01 Licht lagere opening AEX voorzien

07:38 BAM verkoopt Brusselse werkmaatschappij BAM Contractors

07:35 Randstad overtreft verwachtingen opnieuw

07:25 NN neemt divisie levensverzekeringen volledig over van ABN AMRO

07:22 Stijgende lijn voor DSM

07:16 Verdere daling Europese beurzen voorzien

06:59 Japanse industrie produceert minder

06:58 Japanse economie in herstel

06:56 Circa 413,5 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

14 feb Wall Street volatiel door oorlogsdreiging

14 feb Beursupdate: AEX op Wall Street

14 feb Olieprijs voor het eerst in jaren boven 95 dollar

14 feb Beursupdate: Wall Street zakt weg

14 feb Wall Street krabbelt wat op

14 feb Flink hoger resultaat OCI

14 feb Europese beurzen flink onderuit

14 feb AEX sluit met stevig verlies

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent ons BBP Q4, voorlopende indicatoren Duitse ZEW Index en New York Fed index en de Amerikaanse producentenprijzen (verwachting 9,1% YoY):

07:00 DSM - Cijfers vierde kwartaal

07:15 Randstad - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Volkswagen - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

00:50 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg (Jap)

06:30 Industriële productie - Vierde kwartaal (Jap)

08:00 Werkloosheid - December (VK)

09:30 Consumptie huishoudens - December (NL)

09:30 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg (NL)

09:30 Internationale handel - December (NL)

11:00 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg (eur)

11:00 Handelsbalans - December (eur)

11:00 ZEW economisch sentiment - Februari (Dld)

14:30 Empire State index - Februari (VS)

14:30 Producentenprijzen - Januari (VS)

En dan nog even dit

Terugblik:

WATCH: Stocks finished slightly lower after bouncing back from a steep late-afternoon selloff https://t.co/E6CzjGNU3e pic.twitter.com/nz1Daju4nn — Reuters Business (@ReutersBiz) February 15, 2022

Dit is die meneer die Unilever belaagt:

Activist firm Trian cuts holdings in P&G, Mondelez -filing https://t.co/LHIjQ8dKxy pic.twitter.com/I4JVnjBL1d — Reuters Business (@ReutersBiz) February 15, 2022

Eurozone valt mij tegen:

Hugh rotation into Emerging Markets, Energy and UK stocks. US & equities as a whole less so. pic.twitter.com/N3zAnr6UAk — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 15, 2022

Het blijft spannend?

A Bloomberg Intelligence gauge of Chinese developers fell after plunging 4.7% Monday, the most in five months. Here's the latest on the sector https://t.co/0RLgd21Q6H — Bloomberg Markets (@markets) February 15, 2022

Didi houdt het voor gezien aan de Nasdaq:

Troubled Chinese ridehailing giant Didi plans to cut headcount by as much as 20% as it plans to transfer its stock-market listing to Hong Kong, sources say https://t.co/OwjFIleoGJ — Bloomberg Markets (@markets) February 15, 2022

Ze gaat gewoon door, buy the dip op -18,4%:

Cathie Wood took advantage of a record slump in Sea, snapping up more of the gaming firm’s shares after India banned one of its products https://t.co/QBqwfUL483 — Bloomberg Markets (@markets) February 15, 2022

Energie bepaalt alle prijzen:

Oil is surging toward $100 a barrel for the first time since 2014...That's bad news for the world economy... https://t.co/jNvhPGqAbK — Bloomberg Markets (@markets) February 15, 2022

Niet alleen olie trouwens:

Hoeveel?

Elon Musk reported that he gifted more than 5 million shares of Tesla Inc. to charity in November https://t.co/by6qSbkKy6 — Bloomberg Markets (@markets) February 15, 2022

Musk is met meer bezig:

Deurtje verderop:

Billionaire George Soros buys stake in EV startup Rivian Automotive, making Soros Fund Management among the most prominent investors in the company. Read more here: https://t.co/qiKKFbhz4S $RIVN pic.twitter.com/2NNT0fCFnX — Reuters Business (@ReutersBiz) February 15, 2022

Oh, soms iets van Bill Gates onder het pokeren gehoord, Warren?

Buffett's Berkshire bought Activision shares before Microsoft takeover https://t.co/lQWVFnlOMB pic.twitter.com/2aNEve9uFz — Reuters Business (@ReutersBiz) February 15, 2022

Het blijft een markt:

Regulators probe block trading at Wall Street banks, hedge funds- WSJ https://t.co/QF3CZpAK7b pic.twitter.com/MiF38wga7t — Reuters Business (@ReutersBiz) February 15, 2022

Hahaha:

Crypto exchanges spent $100 million on ads yesterday just for Bitcoin to be up 0.15% today — John W. Rich (Fake Tech Exec) (@Cokedupoptions) February 14, 2022

Veel plezier en succes vandaag.