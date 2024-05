Aperam duikt in rode cijfers Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Aperam heeft in het eerste kwartaal de resultaten onder druk zien staan, maar verwacht op kwartaalbasis wel verbetering. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de producent van roestvrijstaal. Volgens CEO Timoteo Di Maulo was er sprake van het zevende achtereenvolgende kwartaal waarin de roestvrijstaalsector in een recessie zat. "De ontwikkelingen in Europa komen overeen met die in 2020, maar duren veel langer", aldus de topman. De omzet kwam afgelopen kwartaal uit op 1,66 miljard euro tegen 1,88 miljard euro een jaar eerder. Op kwartaalbasis was er wel sprake van een verbetering. In het vierde kwartaal boekte Aperam namelijk een omzet van 1,55 miljard euro. Onder de streep restte een verlies van 19 miljoen euro. Dit was een kwartaal eerder nog een winst van 70 miljoen euro en een jaar eerder een winst van 132 miljoen euro. De vrije kasstroom vóór dividend en inkoopprogramma's was met 14 miljoen euro ook negatief. Een kwartaal eerder was dit nog 217 miljoen euro positief en een jaar eerder 85 miljoen euro positief. Er ging in het kwartaal 36 miljoen euro naar aandeelhouders in de vorm van dividend. De schuld liep op kwartaalbasis op van 491 miljoen naar 674 miljoen euro. De aangepaste EBITDA maakte op kwartaalbasis een pas op de plaats op 55 miljoen euro. Een jaar eerder was het resultaat nog 127 miljoen euro. Hogere volumes, een verbeterde mix en een gunstige ontwikkeling van de inputkosten konden compenseren voor negatieve waarderingseffecten in het voorgaande kwartaal. Outlook Aperam verwacht dat de EBITDA in het lopende tweede kwartaal hoger zal uitvallen dan het resultaat uit het eerste kwartaal. Ook zal de schuld lager zijn. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.