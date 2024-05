Europese beurzen openen licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een licht hogere opening tegemoet.





IG voorziet een openingswinst van 50 punten voor de Duitse DAX en een plus van 24 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 18 punten hoger te openen.





De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag lager geëindigd nadat de indexen richting het slot wegzakten.





April was een moeizame maand voor de DAX, die 3 procent inleverde, waarmee er een eind kwam aan een winstreeks van 5 maanden. Dat gold ook voor de Stoxx Europe 600, die op maandbasis 1,5 procent liet gaan in april.





"We zitten midden in het cijferseizoen, dus is er meer dan voldoende beweging van individuele namen te zien, naar gelang de resultaten en/of voorgespiegelde vooruitzichten. Het totaalplaatje is overwegend positief, zoals meestal het geval is. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat ook de koersen stijgen, want daar wordt ook de waan van de dag in meegenomen", zei investment manager Simon Wiersma van ING.





Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat de Europese industrie in april iets minder hard is gekrompen dan uit een voorlopige raming bleek. De inkoopmanagersindex voor de industrie van de muntunie daalde van 46,1 naar 45,7. De voorlopige index kwam eerder nog uit op 45,6.





Cyrus de la Rubia, hoofdeconoom bij Hamburg Commercial Bank signaleerde vooral een snelle afname in nieuwe orders voor de Europese industrie en leidde daaruit af dat een herstel voorlopig niet waarschijnlijk is.





Bedrijfsnieuws





In Frankfurt liep de koers van Bayer 2,9 procent op nadat Monsanto in de VS een tussentijdse juridische overwinning behaalde, waarmee een vonnis met een boete van 185 miljoen dollar werd ingetrokken. Monsanto, dat in 2018 werd overgenomen door Bayer, is al tijden onderwerp van diverse rechtszaken, vanwege gezondheidsrisico's bij het gebruik van de onkruidverdelgers Roundup en Ranger Pro. Het gebruik van de onkruidverdelgers zou mogelijk leiden tot kanker. Het Hof van Beroep in de VS verwees de zaak nu terug naar de rechtbank, omdat het twijfelde aan de betrouwbaarheid van de bewijsvoering.





Hugo Boss maakte over het eerste kwartaal iets betere resultaten bekend dan verwacht. De schuld nam wel toe. Het aandeel noteerde een verlies van bijna 7 procent op de Duitse beurs.





Worldline kwam donderdag met resultaten, waarbij alle doelstellingen voor dit jaar werden gehandhaafd. De prestaties bij de financial services-activiteiten vielen wel licht tegen. Het aandeel steeg toch meer dan 10 procent in Parijs. Sectorgenoot Adyen daalde licht in Amsterdam.





In Amsterdam steeg ING ruim 6 procent na het openen van de boeken. Barclays zag geen zwakke plekken in de resultaten. ABN AMRO klom daarnaast 2,3 procent. Elders noteerden Europese bankaandelen als Deutsche Bank en BNP Paribas geen grote uitslagen, terwijl UniCredit bijna een procent steeg.





Aandelen van Banco de Sabadell stegen met 3,6 procent nadat details van het fusievoorstel van Banco Bilbao Vizcaya Argentarias bekend werden gemaakt. BBVA verloor 3,8 procent.





Shell steeg 1,9 procent in Londen na het openen van de boeken. ING oordeelde dat de energiereus een goede jaarstart achter de rug heeft. De resultaten waren iets beter dan verwacht. BP won 1,3 procent. TotalEnergies daalde wel 2,5 procent in Parijs en zette daarmee de CAC 40 onder druk. Ook Stellantis en STMicroelectronics leverden flink in. Europese chippers kenden donderdag sowieso een moeizame dag. Ook ASML en Infineon eindigden aardig in het rood.





ArcelorMittal presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, oordeelde ING. In het eerste kwartaal stegen de winst en omzet. Het aandeel steeg 3,1 procent.





DSM-Firmenich heeft in het eerste kwartaal van 2024 een lagere omzet behaald, terwijl het aangepaste resultaat ook terugliep. Het aandeel sloot 1,8 procent lager.





Aedifica heeft in het eerste kwartaal naar eigen zeggen sterke resultaten geboekt. Het bedrijf beweerde donderdag op schema te liggen om de outlook voor 2024 te halen. De koers steeg 3,3 procent in Brussel.





De Deense farmareus Novo Nordisk verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar vanwege betere prijzen in de VS en de aanhoudende vraag naar zijn medicijnen voor gewichtsverlies en diabetes. In Europa daalden de aandelen toch met 2,7 procent.





A.P. Moeller-Maersk waarschuwde donderdag bij de kwartaalcijfers dat de verstoringen in de Rode Zee de rest van het jaar kunnen aanhouden en rapporteerde een scherpe daling van de winst. Toch verhoogde de Deense rederij de ondergrens van haar outlook voor het hele jaar als gevolg van de robuuste containermarkt. Het aandeel daalde 4,4 procent in Kopenhagen.





Euro STOXX 50 4.890,61 (-0,6%)

STOXX Europe 600 503,21 (-0,2%)

DAX 17.896,50 (-0,2%)

CAC 40 7.914,65 (-0,9%)

FTSE 100 8.172,15 (+0,6%)

SMI 11.209,63 (-0,5%)

AEX 878,71 (-0,01%)

BEL 20 3.893,20 (+0,3%)

FTSE MIB 33.736,40 (-0,03%)

IBEX 35 10.872,00 (+0,2%)









AMERIKAANSE AANDELEN





Wall Street gaat vrijdag een hogere opening tegemoet, waarbij beleggers kunnen reageren op de resultaten van Apple, die donderdag nabeurs verschenen.





Apple heeft het afgelopen kwartaal minder iPhones verkocht dan een jaar eerder, waardoor de omzet daalde, maar de winst en omzetcijfers waren beter dan verwacht. Ook kondigde de Amerikaanse techreus een aanvullende aandeleninkoop van 110 miljard dollar aan. Het aandeel steeg nabeurs 6 procent.





Volgende richtpunt is het Amerikaanse banenrapport dat vrijdagmiddag verschijnt. De banengroei zou in april zijn uitgekomen op 240.000. In maart kwamen er nog 303.000 nieuwe banen bij in de VS.





"Er is een gedachteschool die denkt dat als de werkloosheid eindelijk reageert op de vertragende vraag naar arbeid en in september stijgt tot pakweg 4,2 procent, de Fed de rente kan verlagen", zeiden analisten van ING. De werkloosheid in de VS noteerde in maart op 3,8 procent en vermoedelijk bleef de werkloosheid in april op dit niveau.





De Amerikaanse beurzen zijn donderdag hoger geëindigd, terwijl de obligatierentes daalden.





Wall Street sloot woensdag nog lager, mogelijk door het vooruitzicht op "hoger voor langer" als het gaat om de rente, nadat de Federal Reserve woensdagavond zijn monetaire beleid handhaafde.





"De Fed heeft het voor de hand liggende gedaan, namelijk wachten en de rente langer hoog houden. Zoals voorzitter Powell aangaf, is er gewoon niet genoeg vertrouwen om mogelijke renteverlagingen in dit stadium af te wegen. Maar hij gaf ook aan dat een renteverhoging geen waarschijnlijk scenario is, omdat het huidige renteniveau nog steeds beperkend is", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.





"Gegevens tonen steeds meer aan dat Fed Funds tussen 5,25 en 5,50 procent pijn doen en de economie afremmen. Hoeveel? Die informatie krijgen we de komende maanden, maar het zou de volatiliteit kunnen aanwakkeren", aldus de expert.





De kans dat de Fed de rente ook in juni ongemoeid laat is nu ruim 90 procent, volgens de FedWatch Tool van CME.





"Terwijl het [FOMC] een havikistische erkenning van het 'gebrek aan verdere vooruitgang' op het gebied van inflatie tot nu toe dit jaar aan zijn verklaring toevoegde, had Powell wel een dovish boodschap in zijn persconferentie," oordeelde Goldman Sachs.





"We hebben onze prognose ongewijzigd gelaten en blijven uitgaan van twee renteverlagingen dit jaar, in juli en november," aldus de bank.





Ook is er genoeg aandacht voor het lopende cijferseizoen. Zwaargewicht Apple komt donderdag na het slot op Wall Street met de resultaten over het afgelopen kwartaal.





"Hoewel de resultaten tot nu toe prima zijn, blijkt uit analyse dat winstcijfers worden beloond met een gemiddelde koersstijging van 1 tot 2 procent, terwijl winstmislukkingen aandelen gemiddeld 5 tot 6 procent lager sturen. Beleggers zijn duidelijk veeleisender", aldus Vranken.





Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week is gestabiliseerd op 208.000.





Verder zijn de Amerikaanse fabrieksorders in maart iets minder hard gestegen dan verwacht. De fabrieksorders stegen met 1,6 procent op maandbasis, waar economen rekenden op een toename van 1,7 procent.





De Amerikaanse export daalde in maart met 2,0 procent, terwijl de import met 1,6 procent afnam. Daarmee daalde het handelstekort in de VS licht, tot 69,4 miljard dollar.





De olieprijzen wisten donderdag te consolideren na een forse daling een dag eerder. Bij een settlement van 78,95 dollar werd een vat West Texas Intermediate op dagbasis 0,1 procent goedkoper. De prijs voor een vat Brent werd na een volatiele sessie 0,3 procent duurder.





De oliemarkten stonden woensdag nog stevig onder druk in reactie op de stijgende Amerikaanse olievoorraden. Ondertussen houden oliehandelaren de situatie in het Midden-Oosten in de gaten, waar Israël en Hamas onderhandelen over een wapenstilstand.





De Amerikaanse tienjaarsrente daalde 6 basispunten tot 4,578 procent en de tweejarige Treasury daalde 8 basispunten tot onder de 4,90 procent.





Bedrijfsnieuws





Sony Pictures en Apollo Global Management hebben een bod van 26 miljard dollar uitgebracht op Paramount Global. Dit meldde The Wall Street Journal donderdag op basis van informatie van ingewijden. Het bod, het tweede van Apollo, vormt volgens de bronnen een startpunt voor besprekingen en is niet bindend. De aandelen van Paramount stegen in reactie op het nieuws ruim 13 procent.





DoorDash leverde meer dan 10 procent in, nadat het verlies in het eerste kwartaal groter was dan waar analisten rekening mee hielden. Voor het tweede kwartaal verwacht de maaltijdbezorger een brutotransactiewaarde van 19 tot 19,4 miljard dollar, hetgeen halverwege de bandbreedte valt die analisten aanhouden.





Qualcomm presteerde in het afgelopen kwartaal beter dan voorzien. Het aandeel steeg donderdag bijna 10 procent.





ConocoPhillips heeft in het eerste kwartaal minder winst geboekt en voldeed met de aangepaste winst per aandeel net niet aan de verwachtingen. Het aandeel daalde bijna 2 procent.





Etsy daalde met ruim 15 procent na tegenvallende cijfers. Onder meer de winst per aandeel viel wat lager uit dan verwacht.





S&P 500 index 5.064,20 (+0,9%)

Dow Jones index 38.225,66 (+0,9%)

Nasdaq Composite 15.840,96 (+1,5%)





AZIE





De Japanse en Chinese beurzen hielden de deuren gesloten.

Nikkei 225 Gesloten

Shanghai Composite Gesloten

Hang Seng 18.413,79 (+1,1%)





VALUTA





De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0733. Donderdagavond noteerde het muntpaar op 1,0725.





USD/JPY Yen 152,94

EUR/USD Euro 1,0733

EUR/JPY Yen 164,17

MACRO-AGENDA:

00:00 Chinese beurzen gesloten

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (VK)

14:30 Banengroei en werkloosheid - April (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - April (VS)





BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Aperam - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Credit Agricole - Cijfers eerste kwartaal (Fra)