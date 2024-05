Aziatische beurzen noteren overwegend hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Aziatische beurzen noteerden vrijdagochtend overwegend in het groen, in aanloop naar de vrijgave van het Amerikaanse banenrapport vanmiddag, en na een groen slot op Wall Street en positief ontvangen cijfers van Apple donderdagavond. Koploper was de Hang Seng index in Hongkong, net als een dag eerder, met een stijging van ruim een procent. De andere beurzen bleven dichter bij huis. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde donderdag nog met acht basispunten naar 4,58 procent, en dat gaf beleggers op Wall Street moed. Hoofdgraadmeter S&P 500 steeg krap een half procent, terwijl techbeurs Nasdaq anderhalf procent bij kon schrijven. Nabeurs was Apple aan de beurt om cijfers prijs te geven. De techgigant verkocht het afgelopen kwartaal op jaarbasis 10 procent minder iPhones, maar dat was beter dan de al neerwaarts bijgestelde verwachtingen. Daarnaast paaide topman Tim Cook beleggers met een dividendverhoging en een record aandeleninkoopprogramma ter waarde van 110 miljard dollar. Het aandeel van indexzwaargewicht Apple koerste in de elektronische handel nabeurs zes procent hoger, en de Amerikaanse futures noteren vanochtend dan ook in het groen. Olie koerste daarnaast vanochtend 0,2 procent hoger op 79,14 dollar per vat. De Europese beurzen lijken zich op te maken voor een licht hogere opening. Bron: ABM Financial News

