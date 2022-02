We mazzelen nog voorbeurs met Meta en er zijn Shell, ING, ECB en Amazon

Komen we goed weg? Let u wel even op uw tech- en groeiaandelen vandaag, is wellicht verstandig

De AEX-indicatie is vlak na een waar Meta-cijferdrama gisteravond op cijfers, die op alle punten tekort schoten: -22,9%. Echt waar. Ofwel $200 miljard weg... Een record? Slikken. Snel het overzicht en dan gauw naar ING en Shell:

Europese futures open lager

De Amerikaanse kleuren ook rood, de Nasdaq 100 futre zelfs -2,0%. Eén keer raden..

In Azië is China dicht, Nikkei 225 -1,0%, Kospi +1,7% (!) en Taiwan -0,2%

De volatiliteit (VIX-index) deed +0,6% op 22,1

De dollar is weer aangetrokken tot onder 1,13

De rentes

Goud staat net iets lager, olie daalt een paar tienden en crypto doet het ook met ietsje minder

Ze rollen net om 08:00 door, hier is de eerste shift. Lijkt OK op het eerste gezicht, maar cijfers Shell zijn altijd zo veelomvattend en complex. Prima cijfers, verwachtingen finaal verslagen, dikke aandeleninkoop, bescheiden dividendverhoging en schulden enorm verlaagd.



Mixed bag? ING mist omzet- en winstverwachting, meldt hogere fees en rente-inkomsten, er gaat meer geld in de stroppenpot en het slotdividend is €0,41.



Sligro draait steeds beter, maar helaas, nog geen dividend. Hier het verslag.



Omzet- en winstverwachtingen niet gehaald, teleurstellende outlook, hogere kosten en zelfs - voor het eerst ooit - een daling van het aantal actieve gebruikers: er viel gisteren weinig eer aan de cijfers van Meta te behalen, zeker voor een groeiaandeel in deze markt. Als die teleurstellen, gaan ze eraan. Punt.

Nu was het aandeel al relatief goedkoop - met de wijsheid achteraf weet u nu mede waarom - in relatie tot benchmark Nasdaq 100. Is het nu een koopje? Niels Koerts duidt de cijfers al. In Reuters zie ik al slierten downgrades en koersdoelverlagingen van banken. Even laten uitrazen. Wat een sof...

Gelukkig hebben we T-Mobile USA nog, mompelde Wall Street gisteren op weg naar huis. De afstraffing nabeurs, vooral Qualcomm valt op. Dat leverde gewoon goede cijfers af...? Het Meta-momentum speelde wellicht een rol. Spotify groeit niet hard genoeg. Vanavond is Amazon. Duimen maar.

We doen het vandaag met een ECB-non-rentebesluit, cijfers, inkoopmanagersindices, waarschijnlijk een Britse renteverhoging en Amazon. De opening dan van wat een lange, maar hopelijk geen bange dag wordt:



De rentes:

Nieuws, advies, shorts en agenda

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met ECB, waarschijnlijk een renteverhoging BoE, inkoopmanagersindices dienstensector januari en Amazon:

07:00 ING - Cijfers vierde kwartaal

07:30 Sligro - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Shell - Cijfers vierde kwartaal



07:00 Infineon - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Roche - Cijfers vierde kwartaal (Zwi)

07:00 Siemens Healthineers - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

13:00 Eli Lilly - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Honeywell - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Merck - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Amazon - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Ford - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 GoPro - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Snap - Cijfers vierde kwartaal (VS)



00:00 Chinese beurzen dicht

00:30 Inkoopmanagersindex diensten - Januari def. (Jap)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - Januari (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - Januari (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - Januari def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - Januari def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - Januari def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - Januari def. (VK)

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

13:45 Europese Centrale Bank - Rentebesluit (eur)

14:30 Europese Centrale Bank - Toelichting rentebesluit Lagarde (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Arbeidskosten - Vierde kwartaal 2e raming. (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten Markit - Januari def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - Januari (VS)

16:00 Fabrieksorders - December (VS)

En dan nog even dit

Om 22:00 uur was alles nog goed. Luttele tellen later niet meer...

Wall Street’s main indexes ended the trading day higher, rising for a fourth straight session after a turbulent start to the year. Read more https://t.co/W9gn9c2Kz8 pic.twitter.com/kljPxkeaMN — Reuters Business (@ReutersBiz) February 3, 2022

Vooruitblik óp:

Hoest, kuch:

No relief for euro zone shoppers, and a mounting headache for central bankers as new figures showed inflation in the region jumping to a new record high of 5.1% in January https://t.co/3mzQdt4PoL pic.twitter.com/Rvd9z88SD8 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 3, 2022

Ah, de balans volgt de inflatie? :-)

In case you missed it: #Eurozone recorded a stronger-than-expected January #inflation print ahead of Thursday's #ECB meeting. CPI accelerated to 5.1% vs 4.4% expected. This report should give fodder to the hawks on the Governing Council, JPM says. pic.twitter.com/A8l7wSSO6m — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 2, 2022

Kwartje erbij?

Bank of England poised to act under new inflation strain https://t.co/oPZywYSEyn pic.twitter.com/zSyXxRCrXA — Reuters Business (@ReutersBiz) February 3, 2022

Polkadot:

Waarde en geen groei, is het adagium in de huidige markt. Wat dacht u hiervan? Komt dividend nog bij...

Apple has bought back $450 billion in stock over the past 8 years, which is greater than the market cap of 491 companies in the S&P 500.$AAPL



Charting via @ycharts pic.twitter.com/mE6eyQLqxe — Charlie Bilello (@charliebilello) February 2, 2022

Veel plezier en succes vandaag.